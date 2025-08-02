Трагічна подія трапилася на Львівщині 1 серпня. Там потонув 42-річний чоловік, рятуючи дружину і двох дітей.

Смертельний інцидент стався у селі Рибник на річці Стрий. Як повідомили Суспільному у ДСНС, чоловік 1982 року народження допоміг жінці та двом дітям, а сам не зміг виплисти, передає 24 Канал.

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Що відомо про трагедію на річці Стрий?

У 2 Аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення міста Дрогобич розповіли, що загиблий – начальник гірського пошуково-рятувального відділення Тарас Луців.

За роки служби у лавах рятувальників він врятував не одне життя – як на Львівщині, так і під час відряджень на сході нашої країни. Відповідальний, спокійний, відданий справі – саме таким його запам'ятають колеги,

– йдеться у повідомленні загону.

У чоловіка залишилися дружина і двоє дітей.

Нагадаємо, що у Києві під час ліквідації наслідків російської атаки 6 червня загинули троє рятувальників ДСНС.

У Костянтинівці на Донеччині російський безпілотник атакував рятувальників під час евакуації цивільних. У Херсоні ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку надзвичайників.