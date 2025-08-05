Індія може зіштовхнутися з серйозними тарифами від США. Дональд Трамп звинуватив країну у сприянні Кремлю та вимагає перестати купувати російську нафту.

Спершу в Індії заявили, що мають альтернативи Росії, тому готові працювати з Європою та США. Як зауважив 24 Каналу політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, наразі торгівля з окупантами ведеться на високому рівні.

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Чи прислухається Індія до вимог Трампа?

Попри свої першочергові заяви, зараз в Індії переконують, що планують продовжити купувати у Росії. Таке рішення пояснили тим, що після початку бойових дій традиційні постачання переорієнтували на Європу, тож Індія нібито була змушена імпортувати з Росії.

Я поки не вірю у серйозність запитів Індії до Сполучених Штатів Америки. Для мене це виглядає спектаклем, чимось придуманим,

– сказав Андрій Городницький.

Навряд чи Індія може поставити ультиматум Трампу. Варто зауважити, що з початку 2025 року вона отримала інвестиції від США та Європи на суму приблизно 63 – 64 мільярди доларів. Це дуже великі інвестиції, якщо порівнювати з попередніми роками.

За 3 роки війни Індія наростила споживання і переробку нафтопродуктів з Росії. Зараз вони на рівні 50 мільярдів, а до повномасштабного вторгнення становили 13. Кремль продає 37% своїх нафтопродуктів саме Індії, Це величезна цифра. На другому місці Китай, який купує 53%.

Однак, попри всі заяви, в Індії намагаються в короткі терміни припинити закупівлю цієї нафти. Приватні компанії також припиняють співпрацю. Я впевнений, що Індія піде на зустріч. Можливо, зараз вона намагається виторгувати собі якісь преференції,

– зауважив політолог.

Це може бути зменшення тарифів, отримання інвестицій, продаж певних товарів. Тобто мовиться про велику міжнародну гру, у якій кожна країна хоче здобути максимальні вигоди.

До слова, президент США звинуватив Індію в тому, що через її дії гинуть українці. Дональд Трамп наголосив, що Індія скуповує великі обсяги нафти у Росії, а потім продає частину на відкритому ринку. З цього отримує величезні ресурси. Він додав, що країну "не хвилює, скільки людей гине".