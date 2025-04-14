Навіть відсидів за Трампа: чому президент США сліпо дослухається до Наварро

Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів, таке рішення президенту допоміг прийняти його радник з питань торгівлі Пітер Наварро. Тим часом інші люди з команди Трампа незадоволені цим рішенням, але сказати нічого не можуть.

Про це 24 Каналу розповів професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг, зауваживши, що Наварро для президента США є справжнім авторитетом. Саме він раніше допоміг Трампу "позбутись ґрат".

Дивіться також "В цьому розбіжність між США та Росією": політолог відповів, чого далі чекати від Трампа

Чому Трамп сліпо вірить Наварро

За словами професора Мангеттенського університету, хоч США призупинили запровадження нових тарифів на імпорт з більшості країн на 90 днів, це рішення свідчить про обмеженість знань Трампа. Головним його радником з питань торгівлі та виробництва Наварро, який був поруч з президентом ще під час першої каденції.

Тоді він теж радив підіймати тарифи, але в команді були люди, які могли цьому протистояти. Тепер ж таких людей немає.

Ба більше, Наварро для Трампа – найбільший авторитет. Він продемонстрував йому за ці роки таку лояльність, що навіть відсидів за Трампа 4 місяці за вироком суду. Тоді президент відмовився прийти розмовляти з комісією палати представників щодо розслідування подій 6 січня 2021 року. За неповагу до Конгресу був суд,

– пояснив він.

Цікаво, що один з найближчих соратників Трампа Ілон Маск публічно розкритикував нові тарифи США, адже вони фактично "ставлять хрест" на китайському ринку бізнесмена. Через це у Маска та Наварро виник конфлікт – Маск назвав радника ідіотом, на що той у відповідь сказав, що бізнесмен є простим збирачем автомобілів.