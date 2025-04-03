Трамп розпочинає торгову війну: що означатиме введення тарифів для світової економіки

Дональд Трамп ввів мита майже проти всіх країн світу – і фактично почав торгову війну. Іноземним компаніям доведеться або сплачувати їх, або обмежити торгівлю зі США.

Світовий ринок ще ніколи не переживав такого розвитку подій. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в етері 24 Каналу проаналізував рішення Трампа.

Дивіться також У Білий дім викликали договороздатного: Трамп готовий ввести проти Росії потужні санкції

Що означає торгівельна війна Трампа

Як пояснив Клочок, країни, проти яких ввели обмеження, нині мають 2 варіанти:

продавати свої товари до США, сплачуючи мита, що впливатиме на їхні доходи,

обмежити свою зовнішньоекономічну діяльність з Вашингтоном.

Одним з важливих факторів стане релокація – переміщення підприємств в інші країни або регіони.

Наприклад, багато європейських та американських компаній, зокрема й Ілона Маска, розміщують свої виробничі потужності в Китаї та Індії, що не до вподоби Дональду Трампу. Він вважає, що це може негативно вплинути на доходи США.

Згідно зі спостереженнями керівника Центру громадської аналітики "Вежа", загроза полягає в тому, що введення мит може призвести до зменшення доходів усіх компаній, які здійснюють торгівлю зі Сполученими Штатами.

Зверніть увагу! В ОПУ пояснили, що 10% тарифне мито проти України не матиме суттєвого впливу на нашу економіку, лише деякі компанії можуть стикнутися з проблемами.

Проте ціна на нафту залишилася стабільною: 1 барель марки Brent коштує 75 доларів, а російської Urals – 65 доларів за барель. Фондові ринки не зазнали різких коливань, що свідчить про загальну стабільність ситуації.

Валерій Клочок радить утриматися від поспішних висновків, оскільки такого розвитку подій світова економіка ще не переживала. Необхідно спостерігати за подальшими змінами на глобальному ринку.