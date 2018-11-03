Татова любов: чоловік К'яри Ферраньї присвятив пісню 7-місячному синові – зворушливе відео
Чоловік блогерки К'яри Ферраньї, популярний італійський співак Fedez зворушив мережу новим відеокліпом. Репер присвятив пісню своєму первістку – 7-місячному синові Лео.
Відеокліп на пісню "Prima di ogni cosa" опубліковано на офіційному YouTube-каналі співака 2 листопада. За один день ролик набрав понад 3 мільйони переглядів. Більшість шанувальників зворушені до сліз новою роботою репера Fedez.
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19 березня у К'яри Ферраньї і Fedez народився син Лео. З перших днів народження малюка, зіркові батьки стали розповідати усім шанувальникам у соціальних мережах про своє батьківство. Зазначимо, що малюк отримав ім'я на честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino.
Fedez з сином Лео / Instagram
"Prima di ogni cosa" з італійської перекладається "насамперед". Так, у пісні йдеться про найважливішу людину у житті артиста – 7-місячного Леоне.
Дивіться відеокліп Fedez на пісню "Prima di ogni cosa":
Fedez з сином Лео / Instagram
Лео / Instagram
Fedez з сином Лео / Instagram
Крім того, репер опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, як його маленький Лео реагує на себе у відеокліпі. Хлопчик зворушливо сміється на руках матері К'яри Ферраньї.
Дивіться відео з Лео і К'ярою Ферраньї: