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      Татова любов: чоловік К'яри Ферраньї присвятив пісню 7-місячному синові – зворушливе відео

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      Fedez з сином Лео
      Fedez з сином Лео / Instagram

      Чоловік блогерки К'яри Ферраньї, популярний італійський співак Fedez зворушив мережу новим відеокліпом. Репер присвятив пісню своєму первістку – 7-місячному синові Лео.

      Відеокліп на пісню "Prima di ogni cosa" опубліковано на офіційному YouTube-каналі співака 2 листопада. За один день ролик набрав понад 3 мільйони переглядів. Більшість шанувальників зворушені до сліз новою роботою репера Fedez.

      Читайте також: Чоловік К'яри Ферраньї святкує день народження: біографія італійського репера Fedez

      19 березня у К'яри Ферраньї і Fedez народився син Лео. З перших днів народження малюка, зіркові батьки стали розповідати усім шанувальникам у соціальних мережах про своє батьківство. Зазначимо, що малюк отримав ім'я на честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino.


      Fedez з сином Лео / Instagram

      "Prima di ogni cosa" з італійської перекладається "насамперед". Так, у пісні йдеться про найважливішу людину у житті артиста – 7-місячного Леоне.

      Дивіться відеокліп Fedez на пісню "Prima di ogni cosa":


      Fedez з сином Лео / Instagram


      Лео / Instagram


      Fedez з сином Лео / Instagram

      Крім того, репер опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, як його маленький Лео реагує на себе у відеокліпі. Хлопчик зворушливо сміється на руках матері К'яри Ферраньї.

      Дивіться відео з Лео і К'ярою Ферраньї:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Fedez (@fedez)

       

      Теги: LifeStyle Зіркові мами Музика
      Джерело: 24 канал
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