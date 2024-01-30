Депутатку від Латвії підозрюють у співпраці з ФСБ: у Європарламенті відреагували

У Європарламенті відреагували на звинувачення щодо євродепутатки від Латвії Татьяни Жданок у її зв'язках із російськими спецслужбами. Це відбулося після публікацій ЗМІ про її співпрацю із ФСБ Росії.

Заяву про цей інцидент зробив офіційний представник голови Європарламенту Юрій Ласс. За його словами, президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що "дуже серйозно ставиться" до звинувачень на адресу Жданок.

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У Європарламенті прокоментували звинувачення щодо депутатки

Як зазначив Юрій Ласс, Роберта Метсола передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки.

Це означає, що в Європейському парламенті розпочато розслідування,

– зауважив Ласс.

Зокрема, Метсола винесе це питання на обговорення на конференції голів, яка выдбудеться 31 січня.

Як відреагували у пресслужбі Європарламенту

. Конференція голів – це політичний орган Європарламенту, який відповідає за відносини з іншими інституціями ЄС і національними парламентами.

Представники відповіли журналістам, що не коментуватимуть звинувачення стосовно Жданок. Втім, вони зазначили, що про це вже раніше повідомляли в Латвії.

Ми наголошуємо, що всі члени Європарламенту підкоряються одним і тим самим правилам (Закон про вибори 1976 року, Статут Європарламенту та внутрішні правила Європарламенту – 24 Канал) щодо незалежності мандата та етики, і всі члени Європарламенту несуть відповідальність перед виборцям

– наголосили у пресслужбі.

Водночас порушення кодексу поведінки може призвести до запровадження санкцій з боку голови Європарламенту. Зазвичай про це оголошують на пленарному засіданні.

Зокрема, рішення про зняття євродепутата з посади ухвалюють компетентні органи в його країні.

Що відомо про обвинувачення стосовно Жданок: основне