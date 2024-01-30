Депутатку від Латвії підозрюють у співпраці з ФСБ: у Європарламенті відреагували
Джерело:Deutsche Welle
У Європарламенті відреагували на звинувачення щодо євродепутатки від Латвії Татьяни Жданок у її зв'язках із російськими спецслужбами. Це відбулося після публікацій ЗМІ про її співпрацю із ФСБ Росії.
Заяву про цей інцидент зробив офіційний представник голови Європарламенту Юрій Ласс. За його словами, президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що "дуже серйозно ставиться" до звинувачень на адресу Жданок.
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У Європарламенті прокоментували звинувачення щодо депутатки
Як зазначив Юрій Ласс, Роберта Метсола передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки.
Це означає, що в Європейському парламенті розпочато розслідування,
– зауважив Ласс.
Зокрема, Метсола винесе це питання на обговорення на конференції голів, яка выдбудеться 31 січня.Довідка. Конференція голів – це політичний орган Європарламенту, який відповідає за відносини з іншими інституціями ЄС і національними парламентами.
Як відреагували у пресслужбі Європарламенту
Представники відповіли журналістам, що не коментуватимуть звинувачення стосовно Жданок. Втім, вони зазначили, що про це вже раніше повідомляли в Латвії.
Ми наголошуємо, що всі члени Європарламенту підкоряються одним і тим самим правилам (Закон про вибори 1976 року, Статут Європарламенту та внутрішні правила Європарламенту – 24 Канал) щодо незалежності мандата та етики, і всі члени Європарламенту несуть відповідальність перед виборцям
– наголосили у пресслужбі.
Водночас порушення кодексу поведінки може призвести до запровадження санкцій з боку голови Європарламенту. Зазвичай про це оголошують на пленарному засіданні.
Зокрема, рішення про зняття євродепутата з посади ухвалюють компетентні органи в його країні.
Що відомо про обвинувачення стосовно Жданок: основне
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Російська Федеральна служба безпеки завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок. Розслідувачі стверджують, що вона співпрацювала з ними щонайменше з 2004 року. Депутатка представляє партію "Русский союз Латвії". Про це мовиться в розслідуванні Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee та Expressen.
- Розслідувачі заявили, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів. З 2005 року вона листувалася зі своїм куратором – співробітником управління ФСБ Санкт-Петербурга Дмитрієм Гладеєм.
- Крім цього, Служба внутрішньої безпеки Естонії ("КаПо") у своєму публічному звіті заявила, що Європейський російський альянс, членом якого є Жданок – це прикриття ФСБ, створення якого було "підготовлено в Санкт-Петербурзі та подано як тріумф у доповіді безпосередньо директору ФСБ".
- Сама Тетяна Жданок заперечує співпрацю з ФСБ. Вона також заявила, що злам електронних листів є незаконним.