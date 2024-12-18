Шольц очікує підтримки від Трампа у рішенні не надати Україні Taurus

Україна просить Німеччину про постачання далекобійних ракет Taurus. Канцлер виступає проти цього і вважає, що Дональд Трамп його підтримає, коли стане президентом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що його відмова у постачанні далекобійних крилатих ракет Taurus в Україну відповідає позиції обраного президента США Дональда Трампа. Про це пише 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Це було б "неправильне рішення"

Шольц переконаний, що для нього було б "неправильним рішенням" надати Україні зброю, яка може бити далеко вглиб Росії.

Якщо я правильно розумію, то це буде так само оцінюватися і в майбутньому, наприклад у трансатлантичному співробітництві. Принаймні, це те, що я бачив в останніх інтерв'ю президента Трампа,

– пояснив він.

Раніше Дональд Трамп засудив рішення адміністрації Байдена надати Україні дозвіл бити американськими ракетами вглиб по території Росії. Водночас українські військові цілять винятково по військових об'єктах.

Україна просила про цей дозвіл дуже довго, адже він дійсно міг би допомогти уникнути багатьох зіткнень.