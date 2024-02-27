Німецькому солдату не довелося б їхати в Україну, – євродепутат про рішення Шольца щодо Taurus

Німецький європарламентар від ЄНП Міхаель Галлер заявив, що Україна потребує зброї зараз. За його словами, Євросоюз має це забезпечити. Він також відреагував на рішення канцлера Німеччини не давати ракети Taurus.

Євродепутат розкритикував рішення Олафа Шольца не передавати далекобійні ракети українській армії. Про це парламентар повідомив в ході дебатів під час пленарного засідання Європарламенту, передає кореспондентка 24 Каналу в Страсбурзі.

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Що заявив євродепутат

Міхаель Галлер вважає, що пріоритетом зараз є передача боєприпасів для систем ППО та ракет великої дальності, аби "зламати гегемонія агресора". Так, він зазначає, що ЄС має перенаправляти усю виготовлену зброю до України, а не відправляти на продаж до третіх країн.

"Ми повинні переконатися, що 5 мільярдів, виділених цього року для Європейського фонду миру, де пан Боррель зробив для цього все можливе, підуть на закупівлі на світових ринках, щоб ми могли забезпечити швидке надання допомоги", – додав Галлер.

Крім цього, євродепутат розкритикував аргументи Олафа Шольца, який виступає проти передачі ракет Taurus. Так, Галлер вважає, що німецьких солдатів не треба відправляти до України, аби ці ракетні системи запрацювали.

Якщо канцлер Німеччини каже, що він не пошле німецьких солдатів до Німеччини, тому що ракетну систему мають встановлювати німецькі солдати, то це нонсенс, тому що жодному німецькому солдату не довелося їхати до інших країн, щоб це зробити. Вони можуть відправити інженерів,

— заявив євродепутат.

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Шольц вкотре висловився проти надання Україні ракет Taurus.

Дальність дії цих крилатих ракет становить до 500 кілометрів і Олаф Шольц вважає, що це може втягнути Німеччину у війну з Росією.

Основним аргументом Олафа Шольца є те, що Збройні Сили України можуть використовувати німецькі ракети для ударів по території Росії. Таким чином Німеччина нібито може бути втягнутою у війну.

"Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система (йдеться про дальність ракет – 24 Канал). Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні", – наголошує Шольц.