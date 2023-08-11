Надання Україні крилатих ракет Taurus: у Німеччині назвали умову для передачі зброї

Німеччина може передати Україні далекобійні ракети Taurus. Проте лише за умови, що вони не будуть використовуватися для атак по території Росії.

Посилаючись на власні джерела, німецьке видання стверджує, що Олаф Шольц вимагає модифікувати далекобійні ракети Taurus так, аби вони не могли завдавати ударів по території Росії. Про зміну характеристик Taurus свідчить і звернення Пісторіуса до виробника ракет.

До теми Німеччина готується передати Україні крилаті ракети Taurus, – T-Online

Німеччина працює над модифікацією

Шольц вагався щодо того, чи надавати Україні на озброєння ракети Taurus. Як стверджує німецьке видання, його непокоїло, що Київ може завдавати ударів німецькими ракетами по території Росії. Проте нині "відбувається переосмислення".

Крім того, міністр оборони Німеччина Борис Пісторіус вернувся до виробника Taurus. Він закликав інтегрувати певні обмеження для програмування цілей у крилаті ракети. Експерти стверджують, що зробити таку модифікацію цілком можливо, проте це займе кілька тижнів.

Джерела стверджують, що Шольц може схвалити поставку далекобійних ракет Taurus лише тоді, коли будуть виконані усі технічні модифікації. До слова, інших сумнівів уряд Німеччини у питанні передачі цих ракет нібито не має.

Разом з тим, у Берліні наголосили, що обмеження у програмуванні не поширюватимуться на цілі в окупованому Криму.

Військова допомога від Німеччини

Уряд Німеччини 4 серпня оновив перелік військової допомоги, наданої Україні. До нього увійшли:

2 САУ Zuzana 2, які надають у межах проєкту, що фінансується спільно з Данією та Норвегією;

2 танки-розміновувачі Wisent 1, ще 4 передали раніше;

11 протимінних плугів для танків Т-72;

5 розвідувальних систем SurveilSPIRE;

9 машин для охорони кордону;

3 розвідувальних БпЛА Vector.

Крім того, 9 серпня Офіс Президента заявив, що Німеччина передала Україні ще 2 пускові установки ЗРК Patriot. До пакета допомоги також увійшли всюдиходи, боєприпаси, БпЛА та інше озброєння.