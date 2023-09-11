Великий фанат Байдена: що спонукатиме Шольца надати Україні ракети Taurus

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок обговорили можливість передачі Україні ракет Taurus. За словами нашого міністра, це питання просувається вперед. Однак це рішення за Шольцом.

Канцлер Німеччини у своїх рішеннях про надання зброї доволі неквапкий. Ба більше, він може очікувати сигналів від інших країн, себто від однієї країни. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, пояснивши логіку Олафа Шольца.

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Чому Шольц затягує з передачею ракет

Раніше допомога Німеччини України часто могла залежати від рішень США про надання певних видів озброєння для ЗСУ. Так, наприклад, було з танками Leopard. Цього разу може відбутись подібна історія.

Треба розуміти специфіку канцлера Шольца – він, я б сказав, великий фанат Джо Байдена. Він робить так, як робить Байден. В багатьох випадках він використовує такий аргумент: ми дамо вам зброю, якщо те саме зроблять американці. Думаю, це взаємопов'язані речі,

– наголосив Володимир Фесенко.

Тож якщо Джо Байден таки прийме рішення про передачу Україні ATACAMS (за даними американських ЗМІ, він близький до цього), то не виключено, що наступним кроком буде надання Україні ракет Taurus від Німеччини.

"Цю логіку треба брати до уваги. До неї можна по-різному ставитись, але це працює", – зазначив політолог.

Як німецькі, так і американські ракети допоможуть Збройним Силам України під час контрнаступальної операції. Тож чекаємо рішень від обох країн-союзників України.

У чому особливість ракет Taurus

Німецько-шведські крилаті ракети повітряного базування Taurus – це практично аналог британо-французької розробки Storm Shadow / SCALP-EG, проте, на відміну від них має лише один варіант дальності – понад 500 кілометрів.

Стартова маса ракети Taurus становить 1360 кілограмів, з яких 481 кілограм – тандемна бетонобійна бойова частина. Вона допоможе уразити як аеродроми, так і об'єкти логістичної інфраструктури.

Володимир Фесенко про можливість надання Taurus Україні: дивитись відео

Taurus для України: що відомо