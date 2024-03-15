ЗМІ дізнались головну причину, чому Німеччина не передає Україні Taurus

Олаф Шольц відмовляється надати Україні Taurus. Він зазначав, що остерігається атак на Москву цими ракетами, однак, ймовірно, це не єдина причина, що зумовлює таку його позицію.

Німецький канцлер Олаф Шольц зіткнувся зі складною дилемою щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Як зазначають аналітики, причина відмови у наданні зброї Україні криється в особливостях системи наведення цих ракет.

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Секретні дані стали перешкодою

На закритому засіданні комітету з питань оборони Бундестагу генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр розкрив основні труднощі використання Taurus. Він зазначив, що ракета потребує спеціалізованої комп'ютерної системи, доступної лише в Німеччині.

Це надзвичайно великі й складні обсяги даних, які обробляють спеціальними технічними системами, що доступні лише в обмеженому обсязі. Якби вони також були передані Україні у разі доставки Taurus, вони більше не були б доступні Бундесверу. Виникне прогалина в можливостях, яка серйозно вплине на "оперативну спроможність німецьких збройних сил",

– пише видання T-Online.

За інформацією порталу, існує варіант передати Україні "урізані" ракети без систем наведення. Це дозволило б доповнити арсенал України менш потужними ракетами до Storm Shadow, які вже передала Великою Британією.

Як акцентують журналісти з посиланням на власні джерела, після доповіді Броєра у залі панувала мовчанка, навіть найбільш рішучі критики втратили бажання ставити запитання. Один з учасників засідання поділився з T-Online, що аргументи генінспектора змусили його переосмислити підхід до передачі ракет.

Контекст

Як пише видання Bloomberg, партнери Олафа Шольца з коаліції – "Партії Зелених" та "Вільні Демократи" – активно намагаються переконати канцлера змінити свою позицію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Також міністр фінансів Крістіан Лінднер та віцеканцлер Роберт Габек виступають проти аргументів Шольца і сподіваються на зміну його риторики щодо цієї зброї.

Водночас опитування громадської думки вказують, що більшість німців підтримують позицію канцлера. Загалом ракети Taurus призначені для точних ударів по укріплених об'єктах та мають дальність у понад 500 кілометрів.