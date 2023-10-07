Просування на Таврійському напрямку: ворог втратив систему "Ураган" та важливий об'єкт

На Таврійському напрямку упродовж минулої доби російська армія втратила 338 солдатів, 52 одиниці військової техніки, склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він підтвердив, що Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи біля Копанів та Новопрокопівки.

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На Таврійському напрямку маємо просування північніше Копанів та Новопрокопівки. Втрати ворога різко зросли. Знищено РСЗВ БМ-27 Ураган,

– повідомив Тарнавський.

ЗСУ криють вогнем позиції ворога

За його даними, упродовж минулої доби ворог завдав 14 авіаційних ударів, провів 22 бойових зіткнення. Окрім того, здійснив 782 артобстріли. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" упродовж доби виконали 1265 вогневих завдань.

Втрати ворога на Таврійському напрямку:

особового складу – 338 осіб;

знищено 52 одиниці військової техніки.

Зокрема, ЗСУ мінуснули на цьому напрямку 7 танків, 7 ББМ, 14 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 17 одиниць автомобільної та 2 – спеціальної техніки.

"Також знищено склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога", – наголосив Тарнавський не уточнивши, про який об'єкт іде мова.

Головне про ситуацію на фронті

У ранковому зведенні Генштабу станом на 7 жовтня повідомляють, що українські війська продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України.

Окрім того, Сили оборони активно наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Під час наступальних дій на Бахмутському напрямку захисники також мають частковий успіх східніше Андріївки на Донеччині.

Загальні втрати ворога за добу – 610 окупантів, а від початку вторгнення сягнули уже понад 281 тисячу.