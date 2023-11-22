На Таврійському напрямку окупанти різко збільшили кількість штурмових дій

На Таврійському напрямку росіяни різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Також вороги атакують територію крилатими авіабомбами.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів уранці 22 листопада, що Збройні Сили України тримають оборону на Авдіївському напрямку та завдають ворогу величезних втрат в особовому складі та техніці.

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Яка ситуація на Таврійському напрямку

Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35. Зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці,

– розповів бригадний генерал.

За його словами, загалом ворог втратив на Таврійському напрямку особового складу – 491 солдата. До речі, 7 окупантів здалися в полон. Щодо техніки, то наші військові відмінусували 21 ворожу одиницю:

3 танки;

3 бойових броньованих машини;

1 протитанковий ракетний комплекс;

6 безпілотників;

4 автомобілі,

4 одиниці спецтехніки. Зокрема, самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит".

Окрім того, наші військові знищили 3 склади боєприпасів та пошкодили ще 11 одиниць техніки росіян.

Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку,

– запевнив командувач.

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