На Таврійському напрямку окупанти різко збільшили кількість штурмових дій

22 листопада 2023, 10:33
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Джерело:

Олександр Тарнавський

На Таврійському напрямку росіяни різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Також вороги атакують територію крилатими авіабомбами.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів уранці 22 листопада, що Збройні Сили України тримають оборону на Авдіївському напрямку та завдають ворогу величезних втрат в особовому складі та техніці. 

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Яка ситуація на Таврійському напрямку 

Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35. Зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці,
– розповів бригадний генерал. 

За його словами, загалом ворог втратив на Таврійському напрямку особового складу – 491 солдата. До речі, 7 окупантів здалися в полон. Щодо техніки, то наші військові відмінусували 21 ворожу одиницю:

  • 3 танки;
  • 3 бойових броньованих машини;
  • 1  протитанковий ракетний комплекс;
  • 6 безпілотників;
  • 4 автомобілі,
  • 4 одиниці спецтехніки. Зокрема, самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит".

Окрім того, наші військові знищили 3 склади боєприпасів та пошкодили ще 11 одиниць техніки росіян. 

Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку,
– запевнив командувач.  

Останні новини про війну: коротко

  • В американському Інституті вивчення війни розповіли, що російські загарбники та Збройні Сили України продовжують наступати, попри сніг. Окупанти своєю чергою не полишають спроб оточити Авдіївку, проте українські бійці стримують ворога.
  • Наші військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
  • В ISW зазначили, що станом на літо 2023 року російські громадяни почали менше довіряти своїй армії, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Результати соцопитування жителів Росії свідчать, що у лютому 2022 року 80% опитаних говорили про повну довіру до війська, вже влітку 2023 року – тільки 75%. 

Автор: Діана Квасневська