На Таврійському напрямку окупанти різко збільшили кількість штурмових дій
Джерело:Олександр Тарнавський
На Таврійському напрямку росіяни різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Також вороги атакують територію крилатими авіабомбами.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів уранці 22 листопада, що Збройні Сили України тримають оборону на Авдіївському напрямку та завдають ворогу величезних втрат в особовому складі та техніці.
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Яка ситуація на Таврійському напрямку
Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35. Зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці,
– розповів бригадний генерал.
За його словами, загалом ворог втратив на Таврійському напрямку особового складу – 491 солдата. До речі, 7 окупантів здалися в полон. Щодо техніки, то наші військові відмінусували 21 ворожу одиницю:
- 3 танки;
- 3 бойових броньованих машини;
- 1 протитанковий ракетний комплекс;
- 6 безпілотників;
- 4 автомобілі,
- 4 одиниці спецтехніки. Зокрема, самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит".
Окрім того, наші військові знищили 3 склади боєприпасів та пошкодили ще 11 одиниць техніки росіян.
Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку,
– запевнив командувач.
Останні новини про війну: коротко
- В американському Інституті вивчення війни розповіли, що російські загарбники та Збройні Сили України продовжують наступати, попри сніг. Окупанти своєю чергою не полишають спроб оточити Авдіївку, проте українські бійці стримують ворога.
- Наші військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
- В ISW зазначили, що станом на літо 2023 року російські громадяни почали менше довіряти своїй армії, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Результати соцопитування жителів Росії свідчать, що у лютому 2022 року 80% опитаних говорили про повну довіру до війська, вже влітку 2023 року – тільки 75%.