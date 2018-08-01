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Tayanna спокусила фанатів гарячими фото в купальнику

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Співачка Tayanna
Співачка Tayanna / Instagram / @tayanna_reshetnyak

Українська співачка Tayanna запустила цілу піар-кампанію для її майбутньої композиції "Фантастична жінка", опублікувавши серію сексуальних фото в Instagram.

Вже незабаром меломани почують новий хіт українською мовою від Tayanna, реліз якого запланований на 3 серпня в iTunes. Представники співачки називають цю пісню "майбутнім хітом осені" і що це буде "мантра любові та щастя" для її шанувальників.

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Окрім двох спокусливих відеороликів, на яких Tayanna ніжиться на морському узбережжі, зірка опублікувала декілька гарячих фото.

 

 

На них співачка приміряла чорний суцільний купальник, який вдало підкреслював її форми. Нові фото схвально оцінили користувачі, залишаючи захоплені коментарі і тисячі вподобань.


Співачка Tayanna

Теги: LifeStyle Еротика
Джерело: 24 Канал
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