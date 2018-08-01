Tayanna спокусила фанатів гарячими фото в купальнику

Українська співачка Tayanna запустила цілу піар-кампанію для її майбутньої композиції "Фантастична жінка", опублікувавши серію сексуальних фото в Instagram.

Вже незабаром меломани почують новий хіт українською мовою від Tayanna, реліз якого запланований на 3 серпня в iTunes. Представники співачки називають цю пісню "майбутнім хітом осені" і що це буде "мантра любові та щастя" для її шанувальників.

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Окрім двох спокусливих відеороликів, на яких Tayanna ніжиться на морському узбережжі, зірка опублікувала декілька гарячих фото.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 30 Лип 2018 р. о 11:51 PDT

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 1 Сер 2018 р. о 12:02 PDT

На них співачка приміряла чорний суцільний купальник, який вдало підкреслював її форми. Нові фото схвально оцінили користувачі, залишаючи захоплені коментарі і тисячі вподобань.



Співачка Tayanna