Таїланд передав Україні прах померлого посла Андрія Бешти

Посольству України в Таїланді передали прах посла Андрія Бешти, який помер 30 травня. Перед тим тиждень у храмі відбувалася церемонія.

Прах померлого посла передали Україні 6 червня. Упродовж усього тижня після смерті Бешти у буддистському храмі Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan відбувалася поховальна церемонія.

До речі Ще ввечері Бешта почувався добре: поліція Таїланду розповіла деталі смерті українського посла

Що відомо про причини смерті Андрія Бешти

Посол України в Таїланді, Лаосі і М'янмі помер раптово вночі 30 травня. Як повідомляли у ЗМІ, причиною смерті Андрія Бешти став серцевий напад.

Як розповів речник поліції Таїланду Кіссана Пхатаначарун, жодних ознак атаки на посла, ознак нападу чи насильства не знайшли

Андрієві Бешті було 44 роки. З листопада 2015 року дипломат обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України у Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі і М'янмі за сумісництвом.

Щоправда, Бешту звільнили з посади посла майже 2 місяці тому. Так, президент Володимир Зеленський 6 квітня підписав указ. Тому дипломат вже збирався їхати в Україну.