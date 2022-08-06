До Тайри телефонував принц Гаррі: парамедикиня розповіла деталі розмови

Звільнена з російського полону парамедикиня Юлія (Тайра) Паєвська розповіла про те, що незадовго після цього їй зателефонував принц Гаррі.

Принц Гаррі зателефонував Паєвській приблизно через тиждень після її звільнення. Він сказав, що сім'я Ігор нескорених, членкинею якої є Тайра, завжди турбується про своїх.

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53-річна Тайра розповіла, що дзвінок принца Гаррі переконав її не здаватися.

Він просто надихнув мене продовжувати боротьбу. Він сказав, що підтримує Україну та всіх нас. І що сім'я Ігор нескорених завжди дбає про своїх членів,

– розповіла вона.

Тайра поділилася, як пережила російський полон

Юлія Паєвська опинилася в окремій камері – їй давали всього пів склянки води щодня і не давали лікування від захворювань щитоподібної залози та астми, від яких страждає парамедикиня. Пізніше її перевели до тісної жіночої камери, де полонених регулярно били та катували електрикою.

Тайра зізналася, що окупанти казали їй, що краще покінчити життя самогубством, тому що все одно уб’ють. Але вона намагалася вірити у те, що виживе. Також вона перебувала у постійному стресі, оскільки росіяни поширювали дезінформацію і не було змоги перевірити, чи це правда.

У мене не було абсолютно жодної інформації про те, що відбувається у світі. Я навіть не знала, чи жива моя сім'я і, чи вцілів мій дім, бо росіяни вже майже були у Києві, коли ми виїжджали. Казали, що нас ніхто не підтримує, що інші країни дають нам лише стару, іржаву зброю. Говорили, що ми нікому не потрібні, і що про Україну всі давно забули,

– сказала Юлія Паєвська.

Щоб зберегти своє фізичне та психічне здоров'я, парамедикиня попри все продовжувала дотримуватися щоденного режиму вправ на прес та йоги, а також медитувала.

Вороги перестали катувати Тайру після Ігор нескорених

Поки Тайра була під вартою, її 19-річна донька Анна-Софія Пузанова замість неї змагалася у стрільбі з лука на Іграх нескорених, виборовши бронзову медаль. Там Анна-Софія розповіла про становище, у якому опинилась її мама.

Я дуже вдячна принцу Гаррі, бо саме після Ігор непокорених... росіяни перестали допитувати й катувати мене. Я думаю, поширення інформації по всьому світу вплинуло на їхнє рішення обміняти мене на обмін полоненими,

– розповіла парамедикиня.

Нагадаємо, що російські загарбники незаконно захопили Тайру 16 березня, коли вона надавала допомогу пораненим у блокадному Маріуполі. 17 червня стало відомо, що Тайру вдалося звільнити з полону.

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