Тихенько і за посередництва США: Тайвань міг допомогти Україні чи не найбільше

Тайвань, імовірно, передав Повітряним силам надлишки зенітно-ракетних батарей HAWK. У Forbes зауважили, що ця новина пройшла ніби непомітно, але є дуже важливою, оскільки Тайвань міг стати одним із найбільших помічників України.

Швидше за все, Тайвань та Україна уклали угоду за посередництва США, яку не афішували. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes. Раніше в Повітряних силах говорили, що ця зброя застаріла, проте їй не загрожує дефіцит ракет. ЗРК HAWK були основною зброєю часів холодної війни, тому боєприпасів до них удосталь.

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США могли домовитися з Тайванем про постачання Києву HAWK

Тайванські ракети MIM-23 Homing All-the-Way Killer, а також їхні пускові установки та радари доповнять додаткові HAWK, подаровані Україні Сполученими Штатами та Іспанією. Загалом Україна може розгорнути до 15 батарей виробництва Raytheon HAWK, кожна з яких має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та пов'язані з ними радари,

– мовиться в статті Девіда Акса.

Таким чином, HAWK можуть скласти майже третину того, що є на озброєнні ППО.

"HAWK вже понад 60 років. Але вона проста, надійна, високомобільна на буксированих пускових установках, легко модернізується і чудово працює проти повільних безпілотників, крилатих ракет і пілотованих літаків. Крім того, сумісна з іншою, більш сучасною системою протиповітряної оборони, яку використовує Україна: американсько-норвезькою Національною передовою зенітно-ракетною системою класу "земля-повітря", або NASAMS", – наводить дані журналіст.

Звісно, система має і недоліки. Наприклад, що її радар чутливий до перешкод. Але це легко вирішується інтеграцією старих ракет і пускових установок із більш досконалим радаром, який є в NASAMS.

У Forbes вбачають перевагу в тому, що Україна використовує різні ЗРК. Адже можна задіювати різні запасні ракети різних виробничих ліній.

"Десятки країн експлуатують або експлуатували батареї HAWK. Україна повинна мати можливість постачати сотні ракет, з прямою участю США або без неї", – робить висновок Акс.