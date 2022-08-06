На Тайвані назвали останні військові навчання Китаю "симуляцією нападу"

Китай продовжує проведення своїх військових навчань навколо Тайваню. На острові дії Пекіна назвали "симуляцією нападу".

Відповідну заяву зробили у Міністерстві оборони Тайваню. Зокрема Китай продовжує порушувати морський та повітряний простір острова.

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Тайвань знову підняв свої винищувачі

У тайванському Міноборони також повідомили, що 6 серпня Китай запустив 20 літаків, 14 з яких перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Щоб попередити їх, Тайвань підняв свої винищувачі.

Водночас навколо острова 14 військових кораблів Китаю здійснюють маневри. Навчання Пекіна триватимуть щонайменше до неділі 7 серпня.

Анонімне джерело повідомило журналістам, що біля східного узбережжя Тайваню та поблизу Японських островів китайські військові кораблі та безпілотники імітували атаки на військові кораблі США та Японії. Водночас Тайвань розгортає свої військово-морські сили та системи ППО.

Останні новини щодо загострення між Китаєм та Тайванем

За даними Пентагону, Китай продовжує збільшувати обсяги свого ядерного озброєння. Протягом найближчих років Пекін хоче наростити кількість ядерних боєголовок.

Під час навчань довкола Тайваню Китай запустив 11 балістичних ракет у води поблизу північного, південного та східного узбережжя острова. МЗС Тайваню заявляло, що ці дії Китаю загрожували національній безпеці острова та спричинили напруженість у регіоні.

Також Китай призупинив діалог зі США скоротив співпрацю в кількох сферах. Тож зараз ситуація стає дещо напруженою. Це сталось саме через візит Ненсі Пелосі на острів Тайвань.

Водночас армія Китаю анонсувала нові військові навчання – цього разу у Жовтому морі. Вони стартували 6 серпня і триватимуть до 15 серпня.

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