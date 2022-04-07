Тайвань не постачатиме у Росію високотехнологічні товари, які можна використати у війні
Джерело:CNN
Тайвань ввів проти Росії санкції, спрямовані на експорт 57 високотехнологічних товарів. Додали, що напад Москви створив очевидну загрозу для світу.
Наприклад, це телекомунікаційне обладнання, частини інтегральних схем і частотні приводи, які можна використовувати у цивільних та військових цілях.
До речі Україна – приклад: у США вважають, що Тайвань має оборонятися так само в разі вторгнення Китаю
У міністерстві економіки острова зауважили, що санкції набирають чинності негайно. Розширений експортний контроль відповідає міжнародним обмеженням.
Вторгнення Росії в Україну створило явну загрозу світу,
– додали в міністерстві.
Тайвань вивчає досвід України
Військові стратеги Тайваню вивчають опір України російському вторгненню. Вони хочуть сформувати власну бойову стратегію на випадок агресії з боку Китаю.
На тлі вторгнення Росії в Україну Тайвань підвищив рівень готовності своїх сил оборони.
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