Тайвань привітав Трампа з перемогою таємним листом: у CNN сказали, чому це дивно

Тайванський уряд привітав Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах. У ЗМІ вказали на важливу деталь у способі, в який це привітання відбулося.

Виявилося, що Тайвань надіслав Трампу таємного листа через колишнього чиновника його адміністрації Роберта О’Брайена під час приватного обіду з представником Тайваню в США Олександром Юі та конгресменом Крісом Стюартом в Солт-Лейк-Сіті, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що означає поведінка Тайваню

Зазначається, що таке "тихе" привітання різко контрастує із телефонною розмовою, яка відбулася між президентом Тайваню і Трампом після його перемоги на виборах у 2016 році. Вважається, що тоді ця "розмова зламала десятиліття політики США щодо Тайваню".

Різні підходи до привітання демонструють, що Тайвань та інші країни тепер шукають нові способи взаємодії з Трампом, намагаючись налагодити теплі стосунки з майбутнім президентом на самому початку його каденції.

Минулого разу деякі сприймали це так, що Тайвань ніби скористався ситуацією, подзвонивши до Трампа і порушивши десятиліття американської політики, за якою новообрані президенти не повинні спілкуватися з Тайванем через повагу до політики Китаю,

– зазначив один з колишніх чиновників адміністрації Трампа.

Однак ці контрастні підходи також свідчать про те, як команда Трампа намагається бути більш обачною щодо його розмов з лідерами інших країн під час цього перехідного періоду, стверджують колишні посадовці.

З моменту перемоги на виборах Трамп, за словами джерел, знайомих з його останніми переговорами, ще не спілкувався безпосередньо з урядом Тайваню. Проте дзвінок між лідером Тайваню та Трампом може все ж відбутися в перехідний період, додали ці ж джерела.

До слова, президент Зеленський одним із перших привітав Трампа із перемогою на виборах, підтримавши його принцип досягнення миру через силу.