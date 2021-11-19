У Тбілісі проходить масштабний марш на підтримку Саакашвілі

17:03

У столиці Грузії опозиція організувала масштабну акцію на підтримку експрезидента Міхеіла Саакашвілі. Мітингувальники вимагають для політика права відвідувати судові слухання у справах, в яких він фігурує та дострокових парламентських виборів.