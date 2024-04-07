Смертельний вибух пролунав у Тбілісі: момент потрапив на відео

7 квітня 2024, 13:59
Читать новость на русском

У столиці Грузії Тбілісі вдень 7 квітня пролунав вибух. Відомо, що внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Інцидент уже підтвердили в МВС Грузії, передає 24 Канал.

Дивіться також "Відкриття другого фронту" і чому Тбілісі не вводить санкції проти Росії: відповідь Грузії та ЄС

У Тбілісі пролунав потужний вибух

Як повідомляють у ЗМІ, у Тбілісі на вулиці Бочорма пролунав потужний вибух. У небі видніється густий стовп диму. 

Відомо, що вибух пролунав поряд зі стрільбищем та магазином зброї Battleground. Вибух зафіксували камери відеореєстратора автомобіля, який проїжджав поруч.

У Тбілісі пролунав вибух: дивіться відео

На жаль, унаслідок вибуху є загиблі. Станом на 13:40 відомо про 2 жертви вибуху. Також щонайменше 4 отримали поранення. 

Що стало причиною вибуху – невідомо. Наразі на місці працюють правоохоронці, які з'ясовують деталі інциденту.

Поранених доставлено до лікарень. На місце прибули співробітники МВС, у тому числі пожежники, представники патрульної поліції та кримінальної поліції,
– повідомили в МВС Грузії. 

Водночас депутат тбіліської міськради Каха Лабучідзе повідомив журналістам, що стан одного з постраждалих оцінюють як украй тяжкий. 

"Я не можу сказати, чи стався вибух на стрільбищі, чи на іншому поверсі будівлі. На місці працюють відповідні служби та встановлюється точна причина вибуху", – заявив депутат. 

У Грузії сталася стрілянина на ринку

У лютому в місті Руставі на ринку "Стамбул" сталася стрілянина в м'ясному відділі. Унаслідок інциденту загинуло 4 людини, також були поранені. 

Правоохоронці відразу прибули на місце подій та оперативно затримали зловмисника. Як стало відомо згодом, ним виявився 36-річний чоловік. Він застрелив свого дядька, а також поранив двоюрідного брата. Що стало причиною жорстокого нападу – невідомо.

Автор: Анжеліка Байбак