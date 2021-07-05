Те, що Путін говорить і робить, поза всяким сумнівом – нацизм, – російський журналіст

Володимир Путін під час "прямої лінії" з народом заявив, що не бачить різниці між українцями та росіянами. Однак усе, що говорить та робить російський президент, є нацизмом.

Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко у програмі "Між іншим" на 24 каналі. Зокрема, дії Путіна є продовженням формування нацистського ідеологічного продукту, який повинен пояснювати агресію Росії щодо України.

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Путін намагатиметься "проковтнути" Україну

За словами Яковенка, Путін не дасть Україні спокою. Зокрема, він намагатиметься "проковтнути" як українську державу, так і Білорусь.

Це є його ціллю на майбутнє, але те, коли він її реалізовуватиме, залежить від багатьох обставин.

Насправді те, що Путін говорить і робить, поза всяким сумнівом – нацизм, бо він заявляв про необхідність збирання "єдиного народу",

– наголосив журналіст.

Яковенко додав, що очільник Кремля живе у "своєму світі", де українці, росіяни та білоруси – один народ.

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Що цьому передувало