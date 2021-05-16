Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ, – Кулеба про загрози на кордоні

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не бачить належного відведення російських військ від кордону та окупованих територій. За словами міністра, єдине, що змінилось – це перекидання військових частин.

Очільник МЗС наголосив, що Україна має залишатись пильною у цьому питанні. Він назвав дії Росії "відведенням військ без відведення військ".

До речі Поки що ми не чули позитивної реакції, – Кулеба про членство України в НАТО

Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Російські війська в масі своїй залишилися на місцях...Загроза не минула,

– сказав дипломат.

Кулеба продовжив, якщо Росія піде в наступ, Україна буде боротися. Він зазначив, що українці не чекають прибуття іноземних військ для допомоги. Однак на підтримку від союзників сподіваються.

До речі, Кулеба ще на зустрічі глав дипломатії Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії розповів про наявні загрози. Він попередив, що чимало військових і техніки все ще стоять біля кордонів з Україною.

Що цьому передувало