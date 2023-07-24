Як це мало б працювати?

Маск планує об'єднати технології Tesla і Neuralink для створення роботизованих кінцівок, якими можна буде керувати за допомогою спеціалізованого чіпа, імплантованого безпосередньо в мозок реципієнта.

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Таке поєднання передових технологій, на думку Маска, дозволить людям з ампутованими кінцівками відновити свою мобільність і жити без обмежень, включаючи такі види діяльності, як ходьба, біг, стрибки, плавання і виконання всіх повсякденних завдань.

Було б справжнім дивом подарувати людям, які втратили кінцівки, протези, які не поступаються природним кінцівкам і, зрештою, навіть перевершують їх,

– розповів Ілон Маск.

А проте, важливо визнати, що наразі це лише плани і прагнення. Реалізація цього кібернетичного тіла залежить від успіху поточних випробувань мозкового чіпа Neuralink, який стане основним компонентом майбутнього проєкту. Наразі не існує жодних прототипів чи розробок, що робить появу такого кібер-тіла скоріше далекою перспективою, аніж близькою реальністю.

Це взагалі реально?

Варто почати з того, що наразі Tesla і Neuralink не можуть створити такі просунуті протези. Tesla почала створювати людиноподібного робота лише у 2021 році. Крім того, компанія все ще робить перші кроки в розробці приводів для машинних кінцівок.

Тим часом у травні Neuralink отримала дозвіл від Управління з контролю за продуктами і ліками США на початок клінічних досліджень на людях свого чіпа для інтерфейсу "мозок-машина" (BMI). Однак технологічна компанія ще не довела практичність гаджета.

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Обговорювати ж серйозність такої заяви Ілона Маска наразі немає сенсу, адже якщо таке і можливо в теорії, наразі рівень розвитку технологій людства не дозволяє реалізувати такого амбітного плану.