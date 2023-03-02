Модернізація шосе А14 між Кембриджем і Хантінгдоном у Англії, викликала необхідність проведення масштабних археологічних досліджень. В результаті розкопок вчені знайшли докази людської діяльності від кам'яного віку до середньовіччя.

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Археологи отримали понад п'ять тисяч крем'яних артефактів, найдавніші з яких датуються періодом мезоліту (близько 10 000-4 000 років до нашої ери), численні фрагменти глиняного посуду різних періодів, а також кілька доісторичних святилищ і поховань.

Серед знахідок залізного віку – докази виробництва пива, датовані приблизно 400 роком до нашої ери, декорований гребінець з довгою ручкою та дерев'яна драбина 525-457 років до нашої ери. Римський період представлений, зокрема:

керамікою,

рідкісною монетою, викарбуваною за часів імператора Леліана у 3 столітті нашої ери,

амулетом-брамкою з вирізьбленим обличчям горгони Медузи,

штучним ставком,

військовим табором,

незвичайним могильником.

Ранньосередньовічні знахідки включають залишки трьох великих поселень, одне з яких містило кузню. Цим періодом також датуються текстильні інструменти та фрагменти ювелірних прикрас.

Амулет з людського черепа

Дослідники з Лондонського музею археології повідомили про нову знахідку, зроблену під час охоронно-рятувальних розкопок у селі Бар-Хілл (графство Кембріджшир). У цьому поселенні археологи знайшли незвичайний фрагмент кістяного артефакту, що датується залізним віком (750 років до нашої ери – 43 рік нашої ери).

Спочатку знахідку вважали кістяним гребінцем, але більш детальне дослідження остеологів на чолі з Майклом Маршаллом продовжилося. З'ясувалося, що предмет був виготовлений з фрагмента людського черепа. А відсутність зносу свідчить про те, що артефакт не використовувався в утилітарних цілях. Оскільки в ньому був просвердлений круглий отвір, дослідники припустили, що предмет могли носити як амулет.



Амулет з фрагмента людського черепа знайдений у селі Бар-Хілл (графство Кембріджшир) / Фото MOLA

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Дослідники зазначили, що амулети з кісток людського черепа були поширені в Британії залізного віку. Але знахідка з села Бар-Хілл інтригує ще й тим, що нагадує гребінець. Два схожі предмети були знайдені в Англії в 1970-х і 2000-х роках, обидва за 15-16 кілометрів від поселення. Можливо, артефакти вказують на існування традиції, унікальної для цієї частини Британії.