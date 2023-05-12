Технічні особливості ROG Ally

Основою ROG Ally є процесор AMD Ryzen Z1 Extreme з ядрами Zen 4 з тактовою частотою до 5,1 ГГц і графічним чіпом RDNA 3. Ця комбінація забезпечує неперевершену продуктивність, що досягає 8,6 TFLOPS.

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Завдяки 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5-6400 і твердотільному накопичувачу NVMe M.2 PCIe 4.0 ємністю 512 ГБ геймери можуть розраховувати на швидке завантаження і плавний ігровий процес. Крім того, пристрій оснащений слотом для карт пам'яті microSD для розширення сховища, що забезпечує ще більшу гнучкість.



ASUS ROG Ally / Фото ASUS

ASUS ROG Ally оснащений 7-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD і співвідношенням сторін 16:9. Дисплей має 100% sRGB, яскравість досягає 500 ніт, час відгуку 7 мс і частоту оновлення 120 Гц.

Серед особливостей:

підтримка Dolby Vision HDR,

FreeSync Premium,

захист Gorilla Glass Victus,

сертифікація за стандартом Hi-Res.

Що стосується додаткових функцій, то ROG Ally оснащений вбудованим сканером відбитків пальців для безпечного доступу. Пристрій підтримує швидку зарядку (65 Вт) через порт USB-C за технологією PD 3.0. Bluetooth 5.2 і Wi-Fi 6E забезпечують безперебійне з'єднання, а операційна система Windows 11 пропонує знайоме і потужне ігрове середовище.



Виробник обіцяє підтримку ігор зі Steam, Game Pass та Epic Games / Фото ASUS

Однією з особливостей є режим PRO, який дозволяє користувачам об'єднати ROG Ally з док-станцією XG Mobile. Це уможливлює інтеграцію відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4090, забезпечуючи неперевершений ігровий досвід для тих, хто прагне найвищого рівня продуктивності.

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Ціна ROG Ally

ASUS ROG Ally доступний для попереднього замовлення вже зараз, а продажі розпочнуться 13 червня 2023 року. Портативний ігровий комп'ютер можна буде придбати за ціною 699 доларів.

Крім того, у третьому кварталі 2023 року вийде версія з чіпом Ryzen Z1, що розширить можливості геймерів.