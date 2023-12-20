Спочатку запланований на 18 грудня, запуск N-24 був відкладений в останню хвилину через несприятливі погодні умови і "проблеми на землі", інформує 24 Канал. Blue Origin оперативно перенесла запуск пояснивши все прагненням забезпечити успішну місію.
А тим часом Джефф Безос хоче переселити людство на величезну циліндричну космічну станцію на орбіті Землі
Ракета з космічним апаратом New Shepard досягла заданої висоти приблизно в 106 кілометрів над поверхнею Землі. Після цього капсула апарата відокремилася від ракети-носія і провела час у відкритому космосі. Перший ступінь ракети багаторазового використання здійснив керовану посадку, а капсула місії NS-24 спустилася на парашутах.
Спуск капсули та посадка ракети-носія / Фото Blue Origin
- Місія успішно вивела на навколоземну орбіту 33 дослідницькі вантажі, більша частина з яких були розроблені NASA.
- Решта апаратів були створені студентами різних американських навчальних закладів.
- Крім того, місія NS-24 доставила 38 тисяч листівок від "Клубу майбутнього" – некомерційної організації, заснованої компанією Blue Origin. Клуб має на меті сприяти підвищенню інтересу молоді до дослідження космосу та пов'язаних з ним тем.
Старт місії N-24: дивіться відео
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Розслідування Blue Origin визначило причиною попереднього інциденту "термоструктурну несправність сопла двигуна" на першому ступені. Компанія внесла 21 зміну в конструкцію ракети New Shepard, включаючи переробку деяких компонентів сопла двигуна, після чого FAA дозволило Blue Origin відновити запуски.
Успішна місія N-24 знаменує собою значний крок вперед для Blue Origin, яка продовжує робити свій внесок у дослідження космосу.