Електромобілі стрімко еволюціонують, але не всі моделі справляються із зростанням вимог. Consumer Reports виокремив п’ять EV, які поступаються конкурентам за ходовими якостями, практичністю або надійністю. Попри загальний прогрес індустрії, у багатьох електрокарів все ще виникає більше проблем, ніж у традиційних бензинових авто. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Consumer Reports.

Що не так з цими електромобілями у 2025 році?

Nissan Leaf 2025. Nissan Leaf отримав від CR відзнаку Green Choice, але на цьому плюси фактично закінчуються. Базова версія S має дуже скромний запас ходу – лише 149 миль, а навіть SV Plus з її 212 милями помітно програє Hyundai Kona та Kia Niro EV.

Проблем додає і повільна зарядка: 8 годин для S та понад 10 годин для SV Plus. До того ж авто використовує застарілий стандарт DC-зарядки, що ускладнює пошук сумісних станцій. У салоні також не все гладко: кермо не регулюється за вильотом, центральна консоль заважає нозі водія, а задній ряд тісний.

Фото Nissan

Polestar 2 2025. Хоча CR оцінив ефективність і маневровість Polestar 2, головний недолік – занадто жорстка підвіска, яка робить поїздки неприємними. Як пише BGR, повна зарядка великої батареї триває близько 10 годин, інтер’єр виглядає похмуро, а передні та задні сидіння – тісні. Інформаційна система на базі Google здалася CR надто складною, хоча підтримку Apple CarPlay нарешті додали.

При ціні близько 65 тисяч доларів покупці можуть очікувати значно більше. Краще обрати BMW i4 2025 або Hyundai Ioniq 6 2025.

Фото Polestar 2

Toyota bZ4X 2025. bZ4X пропонує 252 милі пробігу у версії з переднім приводом і лише 210 миль у повнопривідній. Це скромні показники, а повільний 6.6-кіловатний зарядний модуль робить домашню зарядку довгою. До недоліків моделі CR також відніс слабку швидку зарядку DC на 100 кВт, відсутність бардачка, незручне розташування панелі приладів і брак заднього двірника.

Оцінка очікуваної задоволеності власників у CR – майже на межі червоної зони. Натомість варто розглянути Tesla Model Y 2025 або Ford Mustang Mach-E 2025.

Фото Toyota

Rivian R1S 2025. Трисекційний Rivian R1S отримав позитив за прискорення та керованість, але CR відзначив низку суттєвих недоліків. SUV демонструє нестабільність на межі можливостей, має дуже жорстку підвіску, гучний мотор на низьких швидкостях та надмірне рекуперативне гальмування.

Управління через великий сенсорний екран ускладнює прості дії, а заявленої потужності зарядки у 200 кВт тестери не побачили. Прогноз надійності моделі – у червоній зоні, а максимальна комплектація коштує понад 105 тисяч доларів. CR радить звернути увагу на Kia EV9 2025.

Фото Rivian

Mercedes-Benz EQE SUV 2025. EQE SUV позиціюється як розкішний електрокросовер, і CR похвалив його за динаміку та ефективність. Модель забезпечує до 284 миль пробігу, а швидка зарядка додає приблизно 170 миль за пів години. Однак 9.6-кіловатний бортовий зарядний модуль робить домашнє поповнення енергії повільним, гальма здаються надто "м'якими", а елементи управління – відволікають. Надійність у CR оцінили нижче середнього. Вартість у топовій версії сягає майже 110 тисяч доларів, тому вигіднішими виглядають Genesis GV60 2025 та Audi Q4 E-Tron 2025.

Фото Mercedes-Benz

