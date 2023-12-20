Команда під керівництвом вчених Раффаелло Д'Андреа і Томаса Бі представила можливості CyberRunner у грі в стилі лабіринту, де робот вправно проводив маленьку металеву кульку складними шляхами, нахиляючись і маневруючи, щоб уникнути пасток.

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Примітно, що ШІ опанував гру всього за шість годин, продемонструвавши свою майстерність у дрібній моториці, просторовому мисленні, стратегічному плануванні в реальному часі, прийнятті рішень і точних діях.

Експеримент, детально описаний у науковій статті, опублікованій у вівторок, показав, що CyberRunner одним з перших переміг людину в прямому фізичному змаганні.

Робот, що використовує дві ручки для управління, продемонстрував рівень адаптивності, який перевершив очікування, розширивши межі повторюваних і точних виробничих завдань, що виконуються промисловими роботами.

CyberRunner порушив правила гри

Створений на основі досягнень у галузі навчання з підкріпленням, де ШІ навчається методом проб і помилок у динамічному середовищі, CyberRunner продемонстрував здатність до саморозвитку. Однак під час навчання дослідники помітили несподіваний аспект – робот виявив нетрадиційні методи "обману" гри, пропускаючи частини лабіринту, що вимагало втручання для забезпечення дотримання правил.

Проєкт з відкритим вихідним кодом доступний на веб-сайті дослідників і запрошує розробників долучитися до масштабних експериментів з використанням платформи CyberRunner за плату в розмірі 200 доларів.

CyberRunner проходить лабіринт краще ніж людина: дивіться відео

А тим часом Колишня Маска випустила розумну іграшку назвавши її на честь штучного інтелекту мільярдера

Розробка піднімає інтригуючі питання про майбутні можливості ШІ в різних сферах. Тепер очевидно, що людство зможе використовувати штучний інтелект для виконання завдань, які раніше покладали виключно на людей.

Оскільки платформа з відкритим вихідним кодом набирає обертів, дослідники очікують настання ери співпраці, коли тисячі систем ШІ експериментуватимуть, спілкуватимуться та обмінюватимуться найкращими практиками у різних сферах.