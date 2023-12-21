Про це розповів директор компанії Комаров Олександр в ефірі телеканалу "Рада", інформує 24 Канал. Він наголосив, що наразі в компанії не спроможні порахувати точну кількість завданих збитків, однак масштаби колосальні і сягають мільярдів гривень.

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Чи зростуть тарифи

Очевидно, що компанії для відновлення знадобляться гроші і одним зі шляхів отримання додаткового прибутку могло б стати підняття тарифів для користувачів, однак Комаров наголосив, що "ніяких планів з підняття тарифів, поки що, у компанії немає".

Наразі нам потрібно відновити усі сервіси, стабілізувати роботу та підрахувати реальний вплив цього інциденту на нашу економіку. Я вважаю, що Київстар більш ніж потужна компанія, щоб впоратися з таким викликом,

– підсумував Комаров.

Як відновлювали Київстар

Після наймасштабнішої кібератаки в історії компанії, що трапилася 12 грудня, Київстар одразу кинув усі ресурси на відновлення інфраструктури та мережі.

Атака, відповідальність за яку взяла на себе Росія, залишила без підключення до мережі всіх користувачів мобільного зв'язку та Інтернету, а також користувачів домашнього Інтернету.