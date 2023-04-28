Власник будинку, Вільфрід Лабуш, повідомив, що перед тим, як виявити камінь, він почув гучний удар. Хоча його дружина Біргіт спочатку запідозрила, що це був метеорит, подружжя відкинуло цю ідею, поки вона не підтвердилася через кілька днів.

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Що відомо про метеорит

За словами представника Німецького аерокосмічного центру, метеорит, який важив 225 грамів і був ще теплим, коли його вперше виявили, вважається дуже рідкісним явищем в Німеччині. Останній раз падіння метеорита там було зафіксовано у квітні 2002 року біля замку Нойшванштайн у Баварії.



Метеорит виявлений у Німеччині / Фото Daniel Bockwoldt / dpa

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Падіння метеорита у Києві

Увечері 19 квітня жителі столиці України спостерігали приголомшливе видовище: яскравий спалах у небі було видно над Києвом. Соціальні мережі швидко спалахнули мемами та жартами про можливий візит НЛО. Однак незабаром з'ясувалося, що справжньою причиною явища став метеорит.

Експерти вважають, що метеороїд, відповідальний за подію, міг перебувати на орбіті навколо Землі протягом двох років, перш ніж увійти в атмосферу планети. Міжнародна метеорна організація (IMO) підготувала докладний звіт про подію, проливаючи додаткове світло на те, що, безсумнівно, запам’ятається як одна з найбільш значних небесних подій за останні роки.