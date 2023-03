Використовуючи дані про сучасних слонів для доповнення відсутніх фрагментів геному мамонта, команда синтезувала послідовність і ввела її в міобласти овець, зрештою створивши 20 мільярдів гібридних клітин для вирощування м'яса.

Мета проєкту

Проєкт має на меті продемонструвати можливості вирощеного в лабораторії м'яса як більш етичної та стійкої альтернативи традиційному розведенню тварин, яке часто завдає шкоди навколишньому середовищу та спричиняє страждання тварин. Хоча поки що невідомо, які фрикадельки з мамонта на смак, Vow сподівається викликати інтерес до технології та надихнути на подальші дослідження потенціалу культивованого м'яса.



Дослідники можуть виростити м'ясо будь-якої тварини / Фото Bioengineering at the University of Queensland

Розробки Vow наголошують на універсальності виробництва культивованого м'яса, яке теоретично може створюватися з будь-якого виду тварин з відомою генетичною послідовністю, незалежно від того, чи існують вони досі, чи ні. Ця технологія може революціонізувати харчову промисловість, зменшивши вплив тваринництва на навколишнє середовище, знизивши викиди парникових газів та викорінивши жорстоке поводження з тваринами.

Хоча технологія все ще перебуває на ранніх стадіях розвитку, зусилля Vow з виробництва м'яса з екзотичних видів тварин, таких як шерстистий мамонт, показують, що її можливості безмежні. Оскільки світ продовжує боротися з такими проблемами, як зміна клімату та етичні питання, пов'язані з тваринництвом, потенціал культивованого м'яса пропонує багатообіцяюче рішення цих викликів.