Згідно зі звітом, використання технологій штучного інтелекту, зокрема генеративних систем, таких як ChatGPT, може підвищити продуктивність і збільшити світовий ВВП на 7%. Однак впровадження ШІ також може призвести до серйозних змін на ринку праці. У глобальному масштабі це зачепить 300 мільйонів робочих місць.

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Кома справді варто перейматися

Найбільший ризик втратити роботу через ШІ загрожує юридичним та адміністративним працівникам, оскільки до 44% завдань у цих сферах можуть бути автоматизовані.

До речі, найменше перейматися з приводу втрати роботи через використання ШІ можна тим, хто займається ручною працею: лише 6% завдань у цій сфері можна автоматизувати.

У звіті зазначається, що автоматизація торкнеться менше половини робочого навантаження в більшості професій, але призведе до підвищення продуктивності. Такі процеси торкнуться 63% робочих місць. Втім, у США близько 7% фахівців зайняті на роботах, на яких генеративний ШІ міг би виконувати щонайменше половину завдань, і таких працівників можуть замінити алгоритми. Схожий ефект варто очікувати і в Європі.

Загалом, 24% усіх робочих завдань у Європі може бути автоматизовано за допомогою ШІ, а в США – 25%. У звіті навіть назвали п'ятірку країн, які найбільше постраждають від впровадження штучного інтелекту:

Гонконг,

Ізраїль,

Японія,

Швеція,

США.

Найменше ризикують втратити роботу через штучний інтелект працівники:

материкового Китаю,

Нігерії,

В'єтнаму,

Кенії,

Індії.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ШІ зможе заповнювати податкові декларації для малого бізнесу, проводити оцінки у складних страхових випадках і навіть документувати розслідування на місці злочину. Однак у звіті зазначається, що ШІ поки що не зможе ухвалювати судові рішення, перевіряти стан пацієнтів у реанімації чи вивчати міжнародне податкове право.

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Автори звіту припускають, що інвестиції бізнесу в ШІ продовжать зростати тими ж темпами, що й інвестиції в програмне забезпечення в 1990-х роках, і досягнуть 1% ВВП до 2030 року. Хоча впровадження ШІ може призвести до скорочення робочих місць у деяких галузях, автори звіту роблять висновок, що це також може призвести до підвищення продуктивності та економічного зростання.