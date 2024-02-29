Яка ситуація зараз

Шістдесят округів Техасу вже оголосили про стихійне лихо. Лісові пожежі, що швидко поширюються, змусили евакуювати кілька міст.

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Одна з пожеж вирувала в безпосередній близькості від заводу Pantex, головного об'єкта, який збирає і розбирає ядерний арсенал США, а також зберігає боєголовки у своїх сховищах. Це змусило призупинити роботу до подальших розпоряджень.

Пожежу біля Pantex не локалізовано. Зусилля з ліквідації переключилися на евакуацію. Невелика кількість другорядного персоналу знаходиться в укриттях на території об'єкта,

– написала компанія у своєму твітері.

Головні приміщення Pantex розташовані за 48 кілометрів на схід від Амарілло, де майданчик площею 6 500 гектарів з 1975 року є основним пунктом збирання й розбирання американських ядерних бомб. Остання бомба була побудована тут у 1991 році, після чого об'єкт присвятив себе виведенню з експлуатації старих бомб з арсеналу країни.

Навряд чи варто хвилюватися про загрозу вибуху, адже боєголовки, звісно ж, не лежать просто на столі у вчених. Вони зберігаються в спеціальних умовах у сховищах з відповідним рівнем захисту. До того ж знаходяться вони, найімовірніше, глибоко під землею, куди пожежі просто ніяк не зможуть дістатися.

Пожежі та їхні причини

Хоча точна причина пожеж залишається невідомою, влада пов'язує їх виникнення зі "спекотними і сухими умовами, спричиненими високими температурами і вітряною погодою", які можуть продовжитись і в наступні дні, зробивши пожежі ще більшими та небезпечнішими.

Деякі з пожеж уже досягли історичних масштабів, забираючи житлові будинки та вбиваючи худобу. Найбільша з них, що отримала назву "Пожежа Смоукхаус Крік" і розташована в окрузі Хатчінсон, з моменту свого виникнення в понеділок (26 лютого) охопила понад 200 000 гектарів пасовищ у техаському регіоні Пандхендл. За одну ніч площа пожежі стрімко зросла і стала другою за величиною в історії штату.

Вчені очікують, що екстремальні лісові пожежі ставатимуть усе частішими через зміну клімату, яка не тільки підвищує ризик виникнення пожеж, але й подовжує їхню тривалість. В умовах теплішого клімату пожежна небезпека буде вищою навіть узимку, як показують дослідження.