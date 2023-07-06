Трохи деталей

Запуск відбувся о 18:00 за середньоєвропейським часом (00:00 за Києвом) з європейського космодрому в Куру, Французька Гвіана. Приблизно через 2,5 хвилини польоту твердопаливні прискорювачі відокремилися від основного ступеня, що дозволило єдиному двигуну продовжити роботу і вивести два супутники в космос.

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Приблизно через дев'ять хвилин розгінний блок відключився, а верхній ступінь відокремився, щоб розпочати свій власний процес згоряння. Приблизно через 30 хвилин після початку місії перший супутник Heinrich-Hertz було виведено на геостаціонарну перехідну орбіту. Невдовзі його приклад наслідував другий супутник, Syracuse 4B.

Стефан Ісраель, генеральний директор Arianespace, висловив задоволення роботою Ariane 5, заявивши:

Ariane 5 чудово завершила свою роботу. Тепер це дійсно легендарна ракета-носій.

Що відомо про супутники

Супутник Heinrich-Hertz, яким керує німецьке космічне агентство DLR, слугує експериментальною комунікаційною платформою. Він буде тестувати нове обладнання і підтримувати науково-технічні експерименти, що проводяться університетами та державним сектором. Примітно, що Heinrich-Hertz є першим німецьким супутником, призначеним для демонстрації технологій і досліджень в галузі зв'язку.

Syracuse 4B, який приєднався до свого попередника Syracuse 4A, запущеного в 2021 році, був побудований компанією Airbus Defence and Space для французького уряду. Ці супутники замінять Syracuse 3A і 3B, які слугують життєво важливими ретрансляторами військового зв'язку.

Як Heinrich-Hertz, так і Syracuse 4B призначені для роботи на геостаціонарній орбіті на висоті приблизно 35 800 кілометрів над поверхнею Землі. Вони пройдуть серію імпульсів, щоб досягти своїх кінцевих позицій.

Кінець епохи

Виведення з експлуатації ракети Ariane 5 завершує її майже 30-річну експлуатаційну кар'єру, протягом якої вона перевершила своїх попередників. Європейське космічне агентство (ЄКА) визнало спадщину ракети, заявивши:

Ariane 5 залишає по собі неймовірну спадщину технічної досконалості та надійності. Протягом свого терміну експлуатації Ariane 5 була головним активом для Європи, що забезпечує її автономний доступ до космосу.

Двоступенева ракета експлуатується компанією Arianespace від імені ESA та CNES (Французького космічного агентства), а побудована вона була компанією Airbus Defence and Space. Ariane 5 пройшла кілька модернізацій і виконувала польоти в п'яти різних конфігураціях.

Останні версії, Ariane 5 EC/A та ES, експлуатуються з 2009 року. Попередній проект, Ariane G5, здійснював польоти в період з 2005 по 2009 рік, після недовговічної версії G+ у 2004 році та першої версії Ariane 5 G.

Надійна ракетна система

Хоча дебютний запуск Ariane 5 у 1996 році закінчився невдачею, коли ракета не змогла досягти орбіти, з того часу вона зарекомендувала себе як одна з найнадійніших ракет-носіїв у світі. За даними ESA, вона досягла 96% успішних польотів зі 117 місій і доставила на орбіту 239 корисних навантажень.

Що ж далі?

Робота над створенням наступника Ariane 5 – Ariane 6 – триває вже більше ніж десять років. Представник ЄКА пояснив:

Ariane 6 – це нова ракета-носій, яка буде більш гнучкою, економічно ефективною і зможе обслуговувати більше типів запусків у порівнянні з Ariane 5.

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Ракета-носій Ariane 6 буде доступна у двох конфігураціях: A62 і A64, з двома і чотирма твердопаливними прискорювачами відповідно.

Спочатку запланований на 2020 рік, запуск Ariane 6 зіткнувся з численними невдачами, що призвело до перенесення дати запуску на кінець 2023 року. Ця затримка залишає Європу з прогалиною в можливостях запуску до того часу, поки Ariane 6 не буде введена в експлуатацію.