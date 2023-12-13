Кіберфахівці Служби безпеки України допомагають Київстару ліквідувати наслідки хакерської атаки. У відомстві розповіли, коли вже можна чекати на відновлення роботи мобільного оператора.

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Київстар запрацює вже сьогодні

У СБУ наголосили, що 13 грудня Київстар відновить фіксований інтернет для домогосподарств, а також почне запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Там підкреслили, що цифрова інфраструктура оператора зазнала критичних уражень, саме тому для відновлення усіх послуг необхідний час.

Раніше у самій компанії зазначили, що вже частково відновили фіксований інтернет для бази інтернету для дому. Найближчим часом відновлять також сервіси для всієї клієнтської бази фіксованого інтернету.

Водночас поновлення мобільних послуг потребує більшої кількості часу.

Також у Kyivstar уточнили, що хоча й визначили 13 грудня як початок відновлення роботи оператора, гарантій дати вони не можуть. Адже при відновленні працездатності якоїсь системи можуть вилазити нові проблеми.

Росіяни взяли відповідальність за атаку на Київстар

Служба безпеки заявила, що відповідальність за хакерську атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань.

Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил Росії, яке у такий спосіб публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Раніше СБУ розпочала розслідування за 8 статтями Кримінального Кодексу України: