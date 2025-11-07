Що спровокувало магнітні бурі листопада?

Усе почалося, коли 4 листопада наша зоря вибухнула чотирма великими спалахами. Активна область під номером AR4274 тоді щойно вийшла з-за північно-західного краю видимого сонячного диска й відразу ж показала, на що вона здатна. Два спалахи не породили корональних викидів маси (КВМ), але два інші – класу M і класу X – викинули велику кількість плазми в космос. Подальші моделювання NOAA від 6 листопада показали, як закручувалися ці потоки в просторі, а також момент, коли вони накривають планету, пише 24 Канал.

Хоча на моделюванні не вказується, про який конкретно зі спалахів іде мова, найімовірніше, на ньому показано подію класу X1.8, котра відбулася всього через кілька годин після вибуху класу М3.5. Обидва походять від сонячної плями під номером AR4274. Асиметричне гало коронального вибуху було видиме на зображеннях супутника GOES-19. На щастя, основна частина викиду не спрямована до Землі в обох випадках, проте ударні ефекти все одно виявилися досить сильними. Наприклад, учора, 6 листопада, Землю накрила магнітна буря рівня G3, хоча початково науковці прогнозували лише G1.

Проте варто зазначити, що були й інші спалахи та викиди. 5 листопада, за даними solen.info, зафіксували спалахи M7.4 та M8 з AR4274. Ці корональні випромінювання, ймовірно, досягнуть Землі 8 листопада. На жаль, сказати точно коли і який з них дістанеться до планети, неможливо, оскільки потоки просто зливаються одне з одним, утворюючи посилену "стіну" сонячної матерії, яка до того ж може посилюватися впливом корональної діри CH1328.

На щастя, 6 листопада КВМ не було, пише solen.info, тож можна припустити, що принаймні 9 листопада ми матимемо невеликий перепочинок.

Спостерігачі з NOAA та SpaceWeather із самого початку спрогнозували, що збурення розтягнуться щонайменше до 8 листопада. Згідно з оновленим прогнозом, на нас чекає ще "один прямий удар коронального випромінювання" 7 листопада, а потім швидкий удар 8 листопада. Цей удар може призвести до геомагнітних бур від незначних (G1) до сильних (G3) геомагнітних бур протягом наступних 30 – 40 годин.

Згідно зі звітом SpaceWeatherLive, ранок 7 листопада почався з незначних збурень на рівні G1. Такі бурі в Україні не відчутні. Прогноз NOAA також передбачає можливі події до G3 протягом дня. КВМ, який призвів до ранкової бурі, виглядав ось так. Станом на 14:00 магнітної бурі немає, однак рівень сонячного вітру перебуває на верхній межі (дуже близько біля Kp5), за якою остаточно починаються збурення на рівні G1.

8 листопада, що також зазначено на сторінці NOAA, очікується вплив на рівні G2, однак деякі джерела не виключають, що ми можемо зіткнутися навіть із рівнем G4, що можна буде вважати одним із найсильніших збурень не лише останнього часу, а й року. Такі сильні бурі востаннє були у червні та січні 2025 року. Подивіться, як виглядав корональний викид маси, який спричинить завтрашню бурю.

Які наслідки?

Ось як класифікуються рівні магнітних бур:

G1 або незначний рівень. На цьому рівні можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво на цьому рівні можливе лише на найвищих північних широтах. Мігруючі тварини здатні відчувати навіть цей найслабший вплив.

G2 або помірний рівень. У високоширотних енергосистемах можуть виникати аварійні ситуації з напругою, тривалі шторми можуть спричинити пошкодження трансформаторів. Космічні апарати можуть потребувати коригування положення, оскільки через роздування атмосфери Землі внаслідок бурі можливе їхнє падіння з орбіти. Тут уже відчувається вплив на радіосигнали на планеті, які можуть згасати на високих широтах. Полярне сяйво спускається до 55 градусів широти.

G3 або сильний рівень. Може знадобитися корекція напруги в енергетичних системах, можуть спрацьовувати тривожні запобіжники на деяких пристроях захисту. На компонентах супутників може виникати поверхневий заряд, а на низькоорбітальних супутниках збільшується аеродинамічний опір внаслідок роздування атмосфери, через що потрібне коригування положення в космосі шляхом увімкнення двигунів. Виникають проблеми з супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією, радіо працює з перебоями. Полярні сяйва доходять до 50 градусів широти.

G4 або суворий рівень. Можливі широкомасштабні проблеми з контролем напруги через появу сильних додаткових струмів у мережах. Захисні системи ще частіше відключають ключові об'єкти від мережі й іще далі на південь. Можуть виникнути проблеми із зарядкою супутників та їхнім відстеженням з поверхні планети. Потрібне коригування положення. Погіршується супутникова навігація, часом на багато годин. Зникає низькочастотна радіонавігація. Полярні сяйва доходять до 45 градуса широти, тобто аж до Криму.

G5 або екстремальний рівень. Можуть виникнути широкомасштабні проблеми з контролем напруги та захисними системами, деякі електромережі можуть зазнати повного колапсу або відключення електроенергії. Можливе пошкодження трансформаторів. На супутниках виникає поверхневий заряд, проблеми з орієнтацією, висхідним/нисхідним зв'язком та відстеженням положення. Струми в дротах можуть досягати сотень ампер, радіозв'язок може бути недоступний у багатьох районах протягом одного-двох днів, супутникова навігація може погіршитися на кілька днів, низькочастотна радіонавігація може не працювати годинами, а полярне сяйво може спостерігатися на 40 градусі широти й іще далі на південь.

Це не кінець?

Як ми вже писали раніше, ця посилена сонячна активність, найімовірніше, не вщухне найближчими днями. Група сонячних плям AR4274 є дуже неспокійною й породжує спалахи від M до X, тобто два найпотужніші рівні. Коли відбулися перші вибухи М3.5 та X1.8, ця область перебувала на західному краї видимого сонячного диска, але навіть так чинить настільки відчутну дію на нас. Уже скоро ці плями вже "дивитимуться" прямо на нас, тож загроза значно зросте. Якщо цього разу нас зачепило лише краєм потоку, то майбутні КВМ летітимуть прямо на нас.