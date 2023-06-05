Прощавай, Cortana

Джерелом інформації є дані самої компанії. Зазначається, що на заміну Cortana прийде Windows Copilot. Він розташується в бічній панелі Windows 11, щоб допомагати користувачеві з освоєнням операційної системи.

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Microsoft уперше продемонструвала Cortana у 2014 році як віртуального голосового помічника для Windows Phone 8.1. Помічник конкурував з такими аналогами, як Siri від Apple та Alexa від Amazon.

У 2015 році ШІ з'явився на комп'ютерах з Windows 10 у вигляді окремого додатка, закріпленого на панелі завдань.

На жаль, Cortana не поширилася на велику кількість країн. Не працювала вона й в Україні.

Помічник не здобув особливої популярності у користувачів — зараз про Cortana мало хто пам'ятає. У 2020 році Microsoft закрила відповідний застосунок для iOS і Android і припинила підтримку Cortana у своїх навушниках Surface та інших пристроях.

Попри те, що Cortana йде з Windows, Microsoft заявляє, що вона, як і раніше, буде доступна в Outlook Mobile, Microsoft Teams Mobile, Teams display і Teams room, але невідомо, як довго. Імовірно, згодом її видалять і там.

Нагадаємо, в окремому матеріалі ми розповіли детальніше про функції ШІ-помічника Copilot, який збираються вбудувати в Windows і браузер Edge від Microsoft.