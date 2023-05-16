Ця значна перевага в часі досягається завдяки тому, що світло поширюється швидше, ніж активні частинки, що випромінюються Сонцем під час потужних корональних викидів маси.

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Навіщо нам система раннього оповіщення про сонячні бурі

Потреба в такій вдосконаленій системі попередження стає очевидною, коли ми розглядаємо історичні приклади сонячних бурь, що спричиняли хаос на Землі. Наприклад, приблизно 35 років тому у Квебеку сонячні бурі спричинили масштабні відключення електроенергії, які тривали кілька годин. Крім того, сумнозвісна "Подія Керрінгтона" 1859 року стала свідком потужної геомагнітної бурі, спричиненої найінтенсивнішим за останнє століття корональним спалахом на Сонці.

Ця подія спричинила електричні розряди, які призвели до численних пожеж, що завдало шкоди будівлям та зруйнувало лінії електропередач. Катастрофічні наслідки Керрінгтонської події підкреслюють потенційну можливість подібних інцидентів у нашому сучасному світі.

Усвідомлюючи небезпеку, яку становлять сонячні бурі, вчені старанно шукають рішення для пом'якшення їхнього впливу. Для вивчення Сонця та його спалахів були розгорнуті різні супутники, такі як:

ACE,

Wind,

IMP-8,

Geotail.

Хоча ці супутники надали безцінні дані, стало очевидно, що необхідні додаткові заходи. Для того, щоб розробити точну прогностичну модель, дуже важливо розуміти конкретні наслідки, які бурі з різними характеристиками матимуть на Землі. З цією метою дослідники об'єднали дані з наземних станцій, які безпосередньо постраждали від сонячних бурь, виявлених супутниками.

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Як працюватиме новий ШІ

Маючи в своєму розпорядженні цей комплексний набір даних, вчені розпочали навчання ШІ-моделі, відомої під назвою DAGGER. Слід зазначити, що DAGGER перевершує існуючі алгоритми прогнозування в декількох ключових аспектах. Найголовніше, він демонструє значне збільшення швидкості прогнозування.

Вчені стверджують, що алгоритм може швидко передбачити силу і напрямок сонячної бурі менш ніж за секунду, що дозволяє йому видавати прогнози щохвилини. Таке значне покращення швидкості прогнозування є монументальним стрибком вперед, оскільки попередні алгоритми не могли забезпечити точне завчасне попередження про сонячні бурі.

Як це буде корисно?

Одна зі складностей, пов'язаних з прогнозуванням сонячних бурь, полягає в їхньому потенційному глобальному впливі. DAGGER вирішує цю проблему шляхом швидкого прогнозування ймовірності бурі на всій поверхні Землі. Ця здатність робити локальні прогнози має першорядне значення, оскільки час настання сонячної бурі може змінюватися залежно від географічного розташування.

Наприклад, під час сонячної бурі половина земної кулі буде захищена від сонячного випромінювання через нічні умови. Комплексні прогнози DAGGER сприяють розробці ефективних стратегій готовності та реагування, адаптованих до конкретних регіонів.

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Важливо, що модель штучного інтелекту працює на платформі з відкритим вихідним кодом, пропонуючи величезні можливості для співпраці і використання. Її впровадження відбувається у вирішальний момент, коли Сонце досягне піку свого 11-річного сонячного циклу в 2025 році. У цей період на поверхні Сонця збільшується кількість сонячних плям, що значно підвищує ймовірність сонячних бурь.

Приблизно за два роки до піку сонячного комунікаційні компанії мають унікальну можливість інтегрувати DAGGER у свої системи оцінки ризиків, що дозволить їм проактивно управляти потенційними збитками та захистити критично важливу інфраструктуру.