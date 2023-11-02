Система ILLUMA-T (Інтегрований модем LCRD і кінцевий підсилювач для низької навколоземної орбіти) є останнім компонентом, необхідним для передачі даних через демонстраційний супутник лазерного зв'язку (LCRD), який був запущений у 2021 році. Використовуючи інфрачервоне світло, ILLUMA-T призначена для передачі відео та зображень, що потенційно підвищує швидкість передачі даних у 10-100 разів порівняно з існуючими радіочастотними системами зв'язку.

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Для чого NASA лазерний зв'язок з МКС

Удосконалена технологія є особливо перспективною для майбутніх місій на Місяць і Марс, де ефективний зв'язок із Землею є життєво важливим. Якщо експеримент виявиться успішним, американський екіпаж на МКС матиме доступ до постійного зв'язку з Землею на швидкості до 1,2 Гбіт/с.

Окрім впливу на зв'язок, ILLUMA-T пропонує додаткові переваги. Система є меншою і легшою за традиційне радіообладнання, що не тільки звільняє місце для іншого вантажу або палива, але й споживає менше енергії, забезпечуючи більше ресурсів для наукових приладів космічного корабля.

Крім того, використання оптичного спектру для зв'язку менш обмежене регулюванням, ніж радіочастотного спектру, що потенційно робить лазерні системи зв'язку більш привабливими для майбутніх космічних місій.

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Експеримент ILLUMA-T – це спільна робота під керівництвом NASA Goddard у партнерстві з NASA Johnson і Лабораторією Лінкольна Массачусетського технологічного інституту в Лексінгтоні, штат Массачусетс. Технологія буде запущена на МКС в рамках експедиції CRS-29 ракетою Falcon 9 компанії SpaceX.

Ця місія, запуск якої запланований не раніше 5 листопада, також включатиме медичні дослідження, в тому числі вивчення впливу мікрогравітації на репродуктивне здоров'я жінок.