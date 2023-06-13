Це дослідження має важливе значення для визначення процесів приготування їжі та варіантів харчування, доступних для астронавтів, які досліджують чужі світи. Імплементація звичних способів приготування їжі під час далеких космічних подорожей може значно полегшити життя астронавтам в ході експедицій.

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Смаження є широко розповсюдженою кулінарною технікою в усьому світі, однак корені складності технології сягають фізики та хімії процесу.

Запитайте будь-якого шеф-кухаря, і він підтвердить, що фізика і хімія, які стоять за їжею, є складною і захоплюючою темою, яка перетинається з іншими науковими дисциплінами,

– заявив Тодоріс Карапанціос, член дослідницької групи і професор Університету Арістотеля в Салоніках, Греція.

Складна природа смаження в умовах мікрогравітації спонукала вчених до роздумів. Дехто припускав, що без впливу гравітації або в умовах слабкої гравітації бульбашки, які утворюються в процесі приготування їжі шляхом смаження, можуть огортати картоплю, в результаті чого утвориться шар пари, який перешкоджатиме належному приготуванню, наприклад, картоплі фрі.

Експеримент

Щоб дослідити процес смаження в умовах мікрогравітації, Карапанціос та його колеги розробили новий експериментальний пристрій з карусельною конструкцією. Цей апарат гарантував безпеку під час роботи у невагомості, запобігаючи розбризкуванню олії та підтримуючи постійний тиск, що, своєю чергою, знижувало температуру приготування, необхідну для досліджуваної картоплі.

Експерименти проводилися під час двох кампаній параболічних польотів ESA, в яких літаки здійснювали польоти по повторюваних дугах для створення коротких періодів невагомості. Під час випробувань процес смаження ретельно фіксувався за допомогою високошвидкісної камери з високою роздільною здатністю.



Фритюрна карусель для плівкового смаження картоплі в олії в умовах мікрогравітації / Фото ESA

Це дозволило дослідникам проаналізувати швидкість росту, розмір, розподіл і напрямок бульбашок в олії. Команда також відстежувала температуру як олії, так і внутрішньої частини картоплі. Крім того, вони спостерігали за особливим явищем – швидкістю виходу бульбашок з картоплі, що нагадує форму швидкості втечі, яка зустрічається в наукових розрахунках, пов'язаних з втечею планет або чорних дір.

Бульбашки пари від смаження в мікрогравітації: дивіться на відео

Результати дослідження показали, що в умовах низької гравітації бульбашки легко відриваються від поверхні досліджуваної картоплі, замість того, щоб покривати і захищати її. Це віддзеркалювало процес смаження, який відбувається в звичних земних умовах.

Вивчення процесу смаження в космосі може призвести до прогресу в різних галузях, від традиційного кип'ятіння до виробництва водню з сонячної енергії в умовах мікрогравітації,

– наголосив Джон Ліумбас, ще один член команди і дослідник з Університету Аристотеля в Салоніках.

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Чому це важливо

Окрім того, що дослідження смаження в космосі дає змогу астронавтам відчути смак домашньої їжі та забезпечує їм харчовий комфорт під час тривалих космічних місій, воно може забезпечити багатообіцяючий прогрес у різних наукових дисциплінах. Від вдосконалення традиційних методів кип'ятіння до використання сонячної енергії для виробництва водню – це дослідження складнощів приготування їжі в умовах мікрогравітації відкриває нові шляхи для наукового прогресу.

Поки космічні агентства та дослідники заглиблюються в розуміння тонкощів приготування їжі в космосі, астронавти мають шанс отримати хрустку, золотисту картоплю фрі у складі раціону під час своїх епічних подорожей за межі Землі.