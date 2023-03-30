Цей космічний монстр, який називають надмасивною чорною дірою, набагато більший за типові галактичні надмасивні чорні діри, які важать від кількох мільйонів до кількох мільярдів сонячних мас. Відкриття цієї величезної чорної діри було зроблено за допомогою методу гравітаційного лінзування.

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Як вдалося виявити надмасивну чорну діру

Спостерігаючи за галактикою, розташованою далі від Землі, ніж та, що зосереджена навколо монструозної чорної діри, астрономи використовували гравітацію галактики на передньому плані для збільшення об'єкта на задньому плані. Цей ефект виникає через те, що гравітація викривляє світло навколо надзвичайно масивних об'єктів, діючи як велетенський природній телескоп, що збільшує сигнали від об'єктів, занадто віддалених, щоб їх було добре видно за допомогою створених людиною телескопів.

Використовуючи космічний телескоп "Габбл", команда проаналізувала збільшення об'єкта на передньому плані на серії зображень, щоб визначити розмір чорної діри. Моделюючи, скільки світла огинає галактику на передньому плані, де розташована чорна діра, вони змогли протестувати тисячі розмірів чорних дір, перш ніж прийшли до рішення, яке відповідало спостереженням.

Джеймс Найтінгейл, астрофізик з Даремського університету у Великобританії і провідний автор нового дослідження, сказав у своїй заяві:

Ця конкретна чорна діра, яка приблизно в 30 мільярдів разів перевищує масу нашого Сонця, є однією з найбільших коли-небудь виявлених і знаходиться на верхній межі того, наскільки великими, на нашу думку, теоретично можуть стати чорні діри, тому це надзвичайно захоплююче відкриття.

Що ще відомо про виявлену чорну діру

На відміну від більшості найбільших відомих чорних дір, ця не дуже активна. Це означає, що вона не поглинає занадто багато матеріалу і, отже, не виробляє сильного рентгенівського випромінювання. Ці неактивні чорні діри майже неможливо вивчати іншими методами.

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Найтінгейл зазначає, що гравітаційне лінзування дозволяє вивчати неактивні чорні діри, що наразі неможливо у далеких галактиках. Цей підхід може дозволити виявити набагато більше чорних дір за межами нашого локального всесвіту і показати, як ці екзотичні об'єкти еволюціонували в далекому космосі.

Чорна діра розташована в одній з галактик скупчення галактик Abell 1201 і є першою, виявленою за допомогою цього методу. Відкриття цієї величезної чорної діри відкрило нові шляхи для досліджень, і тепер астрономи сподіваються виявити ще багато прихованих чорних дір, які раніше були сховані від нас.