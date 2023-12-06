Як відомо, відсутність звуку стосується відео, завантажених в Instagram між червнем 2013 року, коли соціальна мережа запровадила підтримку відео, і жовтнем 2014 року. Проблема зберігається як на комп'ютерних, так і на мобільних платформах, що свідчить про те, що вона, ймовірно, виникла на стороні платформи і не пов'язана з проблемами авторського права.

А тим часом Instagram вперше за кілька років додав нові фільтри та інструменти для користувачів

Для користувачів, які користуються Instagram з перших днів його існування, втрата звуку в цих відео є значною проблемою. Багато людей використовують платформу, щоб документувати та ділитися важливими моментами свого життя, і аудіо часто відіграє вирішальну роль у збереженні суті цих спогадів.

Примітно, що повідомлення про збій зі звуком почали з'являтися ще кілька місяців тому, коли користувачі ще в травні та червні помітили зникнення звуку у своїх старих відеороликах.

Реакція компанії

Meta Platforms, материнська компанія Instagram, визнала проблему і запевнила користувачів, що активно працює над її вирішенням. Однак Meta не розкрила конкретних причин збою і не надала приблизних термінів його усунення.

У своїй заяві прес-секретар Meta Сейн Кім заявила:

Ми знаємо, що через баг у деяких людей виникли проблеми з доступом до аудіо в старих публікаціях стрічки. Проблема вирішується, і ми перепрошуємо за незручності.

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Користувачі, яких торкнулася ця проблема, можуть очікувати на її вирішення найближчим часом, коли Meta Platforms усуне технічні неполадки.