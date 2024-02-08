Харикло – це один з центаврів, групи льодяних тіл між Юпітером і льодяними гігантами Ураном і Нептуном. Він має діаметр приблизно 257 кілометрів і є найбільшим з цих маленьких тіл. Харикло також має два кільця, відкриті в 2013 році і нещодавно спостережені космічним телескопом Джеймса Вебба.

А тим часом Зонд Juno востаннє наблизився до Іо – вулканічно активного супутника Юпітера

Центаври Крижані планетезимали, розташовані між Юпітером і Нептуном. Рухаючись навколо Сонця вони перетинають орбіти однієї або декількох планет-гігантів, і взаємодія з цими зовнішніми планетами призводить до того, що орбіти центаврів стають нестабільними за своєю природою. З цієї причини їх вважають тимчасовими об'єктами, які були розсіяні з поясу Койпера (можливо, точніше, з розсіяного диска) і незабаром будуть викинуті з Сонячної системи, або перебувають у процесі переходу від об'єктів поясу Койпера (ОКО) до комет родини Юпітера.

Нове дослідження, опубліковане в журналі The Planetary Science Journal, показало, що супутник може утримувати кільця Харикло.

Планетарні кільця з часом природно розповсюджуються або розсіюються. Харикло має два тонкі кільця, шириною кілька кілометрів. Щоб кільця залишалися такими тонкими, потрібен механізм, який би обмежував матеріал і запобігав його розсіюванню,

– сказала Аманда Сікафус, астроном з Інституту планетарної науки і головний автор дослідження, в прес-релізі інституту.

Для моделювання того, як супутник може підтримувати кільця Харкило, команда провела N-тілесні симуляції. Іншими словами, вони моделювали рух мільйонів частинок, що складають кільця.

Команда визначила, що супутник, що обертається навколо Харикло (яке, нагадаємо, має діаметр 257 кілометрів), може мати діаметр приблизно 6 кілометрів. Ідея, що пастушковий місяць може утримувати кільця Харикло, була запропонована раніше, але тепер вона підтверджена останніми симуляціями.

Команда також визначила, що кільця центавра знаходяться близько – якщо не за – Роше-межею, мінімальною відстанню від тіла, де мають утворюватися кільця. За цієї межі матеріал кілець просто був би притягнутий до місяця силою тяжіння.

Було проведено значне дослідження захоплюючих кілець навколо гігантських планет; однак механізми утворення і еволюції кілець навколо маленьких об’єктів не добре зрозумілі. Ми показали, що одна з можливостей для існування тонких кілець навколо маленьких тіл – це те, що вони формуються маленьким супутником,

– сказала Сікафус.

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Більше спостережень можуть показати, чи справді супутник обертається навколо Харикло, хоча жоден з наявних прямих тепловізорів не здатний його побачити. Якщо науковці хочуть вирішити загадку раз і назавжди, то це потребуватиме або непрямих спостережень, або цілком нової місії.