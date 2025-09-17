Які саме покращення отримав голосовий асистент?

Хоча Apple не робила гучних анонсів щодо Siri під час презентації iOS 26, компанія все ж опублікувала документ, де детально описала п'ять важливих нововведень. Ймовірно, техногігант не хотів привертати зайву увагу до асистента на тлі критики через затримку раніше обіцяних функцій. Нові можливості, доступні вже зараз, суттєво розширюють функціональність Siri, особливо в частині взаємодії зі штучним інтелектом, пише 24 Канал.

Одним із ключових покращень стала контекстна обізнаність Siri . Тепер, надаючи інформацію про продукти Apple, асистент враховує дані про ваш пристрій: модель, версію програмного забезпечення та поточні налаштування. Це дозволяє отримувати більш точні та релевантні відповіді, що стосуються саме вашого гаджета.

Значні зміни торкнулися інтеграції з ChatGPT. По-перше, з'явилася можливість копіювати відповіді чат-бота зі збереженням форматування . Якщо відповідь містить заголовки, списки, посилання, жирний шрифт або навіть вбудовані зображення, усе це збережеться при вставці в інший додаток, наприклад, у нотатки чи електронний лист.

По-друге, тепер можна створювати файли безпосередньо з ChatGPT . Наприклад, достатньо дати команду "Створи таблицю", і асистент згенерує відповідний документ. Після цього його можна легко зберегти у "Файли" або відкрити в потрібній програмі через стандартне меню "Поділитися".

По-третє, Siri навчилася виконувати дії на основі відповідей ChatGPT . Якщо ви запитали у чат-бота список пісень для караоке, то можете одразу дати команду "Увімкни третю", і асистент виконає її. Це робить взаємодію з ChatGPT через Siri більш безшовною та наближеною до досвіду використання нативного застосунку.

Останнє нововведення стосується керування AirPlay. Користувачі, які слухають музику через HomePod, тепер можуть попросити Siri увімкнути відтворення на інших динаміках HomePod у домі, розширюючи можливості мультирум-аудіо.

Ці непомітні, на перший погляд, але корисні оновлення роблять Siri більш ефективним помічником, поки користувачі очікують на глобальні зміни, заплановані на наступну весну.

