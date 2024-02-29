Як це працюватиме?

Система, яка наразі тестується на гоночному автомобілі Toyota GR Corolla, що працює на водневому двигуні, використовує два ключові компоненти:

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Вугільні фільтри : Ці фільтри інтегровані в передню частину автомобіля. Під час руху автомобіля вони активно вловлюють CO2 з навколишнього повітря. Захоплений CO2 потім перетворюється на рідину за допомогою відпрацьованого тепла, що генерується самим двигуном.

: Ці фільтри інтегровані в передню частину автомобіля. Під час руху автомобіля вони активно вловлюють CO2 з навколишнього повітря. Захоплений CO2 потім перетворюється на рідину за допомогою відпрацьованого тепла, що генерується самим двигуном. Резервуар для рідини: Рідина, що містить уловлений CO2, зберігається в резервуарі. Примітно, що цей процес не потребує додаткових витрат енергії.

Обіцянки та виклики

Бачення Toyota вкрай амбітне – створити бензинові автомобілі, які не лише ефективно працюють, але й сприяють вуглецевій нейтральності. Однак на шляху до цього стоять певні перешкоди.

Обмежене уловлювання вуглецю : За 20 кіл по треку фільтри гоночного автомобіля GR Corolla вловили лише близько 20 грамів CO2. Для порівняння: звичайний бензиновий автомобіль викидає майже 8900 грамів CO2 на кожен спожитий галон (3,7 літра).

: За 20 кіл по треку фільтри гоночного автомобіля GR Corolla вловили лише близько 20 грамів CO2. Для порівняння: звичайний бензиновий автомобіль викидає майже 8900 грамів CO2 на кожен спожитий галон (3,7 літра). Постійна заміна: Поточна система збирає занадто мало вуглецю, щоб суттєво компенсувати викиди. Фільтри потребують частої заміни, що викликає практичне занепокоєння у пересічних водіїв.

Ширший підхід Toyota

У той час як інші автовиробники подвоюють свої зусилля у виробництві електромобілів, Toyota залишається непохитною у своїй прихильності до широкого спектру альтернативних видів палива та технологій. Голова правління Акіо Тойода нещодавно оголосив про "великий проєкт з розробки двигунів", що свідчить про рішучість компанії вдосконалювати двигуни внутрішнього згоряння.

Toyota вважає, що бензинові двигуни, гібриди та транспортні засоби на паливних елементах і надалі відіграватимуть вирішальну роль. Додавання фільтрів для уловлювання вуглецю до бензинових двигунів може зробити їх вуглецево-негативними, що ще більше зменшить їхній вплив на навколишнє середовище.

Попереду ще довгий шлях

Хоча технологія уловлювання вуглецю від Toyota ще не готова до масового виробництва, вона є значним кроком на шляху до більш екологічного водіння. Поки автомобільна промисловість бореться з переходом на більш чисті джерела енергії, підхід Toyota слугує нагадуванням про те, що інновації можуть прийти з несподіваних місць.

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Ми звикли, що електромобілі домінують у заголовках новин, однак прагнення Toyota вдосконалювати існуючі технології демонструє, що шлях до сталого розвитку є багатогранним. Поки ми чекаємо на подальший розвиток подій, ясно одне: гонка за скорочення викидів ще далека від завершення, і Toyota сповнена рішучості очолити її.

