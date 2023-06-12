Як повідомляє 24 Канал, ці нові аксесуари, а саме контролер та гарнітура, є останніми доповненнями до лінійки спеціальних контролерів Xbox від Microsoft. Вони стануть чудовим доповненням для усіх, хто вирішить придбати видання Starfield Constellation Edition, хоч коштуватимуть вони чимало.

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Ціни на аксесуари в стилі Starfield

Контролер для Xbox під брендом Starfield обійдеться в 79,99 доларів і він вже доступний для придбання. Його дизайн натхненний елементами гри Starfield, з акцентами сірого та золотого кольорів, що відповідають фірмовому стилю гри. Контролер також має текстуровані рукоятки для більшого комфорту під час гри.



Ігровий контролер у стилі Starfield / Фото Microsoft

Курки та бампери виготовлені з напівпрозорого пластику і мають чудовий вигляд. На самому ж геймпаді вказані позначки, які, схоже, будуть своєрідними підказками для керування кораблем.

Окрім контролера з'явилася можливість придбати брендовану гарнітура Starfield за ціною 124,99 долара. Ця бездротова гарнітура заснована на існуючих ігрових навушниках Xbox Wireless від Microsoft, які коштують 99 доларів. Вона демонструє схожий дизайн з контролером Starfield, створюючи цілісну стилістику.



Гарнітура у стилі Starfield / Фото Microsoft

Лімітована серія аксесуарів у стилі Starfield: перегляньте у відео

Спеціальний годинник для власників Starfield Constellation Edition

На додаток до цих аксесуарів, Bethesda, дочірня компанія Microsoft, представила спеціальний фізичний розумний годинник під брендом Starfield. Він стане частиною колекційного видання гри. Цей годинник виконує подвійну функцію: він працює, як повноцінний розумний годинник, а також це окремий інтерфейс взаємодії з грою, який можна буде підключити до смартфона і під час гри у Starfield отримувати на нього сповіщення про те, що відбувається у ігровому світі.



Розумний годинник – частина видання Starfield Constellation Edition / Фото Microsoft

На годинник виводиться інформація про стан довкілля на різних планетах, критичні для життя показники, а також тут є компас. Ціна колекційного видання, до речі, складає вражаючі 299,99 долара. Bethesda не показали, як саме працюватиме годинник під час гри у Starfield, однак компанія вже має досвід аналогічних реалізацій.

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Наприклад, спеціально для Fallout 4 можна було придбати спеціальний кейс у вигляді Pip-Boy, а на смартфон встановити застосунок з інтерфейсом ігрового ґаджета, який виводив усю важливу інформацію та давав змогу взаємодіяти з деякими ігровими функціями.