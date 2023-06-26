Після першого тестового запуску Starship у квітні, який закінчився вибухом і руйнуванням стартового майданчика, SpaceX старанно впровадила понад 1000 конструктивних змін для підвищення продуктивності ракети. Маск вважає, що ці модифікації суттєво підвищили ймовірність успішного польоту цього разу.

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Під час розмови у Твіттері Маск заявив: "

Я думаю, що ймовірність того, що наступний політ буде успішним і виведе корабель на орбіту, набагато вища, ніж попередній. Можливо, близько 60 відсотків шансів на успіх; це залежить від того, наскільки добре ми впораємося з розділенням ступенів.

Щоб ще більше продемонструвати свою відданість проєкту, SpaceX планує цього року інвестувати 3 мільярди доларів у розробку Starship. Ця міжпланетна транспортна система покликана полегшити місії на Місяць і Марс, а також уможливити дослідження далекого космосу.

Процес розділення ступенів серйозно переробили

Ілон Маск розповів, що нещодавно SpaceX внесла значні зміни в процес розділення ступенів ракетної системи Starship. Описавши це як "останню радикальну зміну", він заявив, що вони обрали "гарячий" метод відокремлення, коли двигуни корабля залишаються активними під час з'єднання з ракетою-носієм.

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Завдяки цим досягненням і стратегічним змінам, SpaceX сподівається, що майбутній випробувальний політ стане значним кроком вперед для програми Starship. Нагадаємо, що саме Starship обраний NASA, як засіб доставки людей на Місяць в рамках програми Artemis.