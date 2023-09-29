HeyGen працює за допомогою нейромереж. Він аналізує оригінальне відео, виокремлюючи з нього звук та зображення. Система транскрибує мовлення, перекладає іншою мовою, а потім озвучує з нуля схожим голосом, підганяючи рухи губ та міміку. Якщо узагальнити все це, можна сказати, що за своєю суттю HeyGen є додатком для створення діпфейків. Тепер у мережі можна знайти англомовні меми "Мені нравиться, як воно горить", "Таке чуство, шо Бог наказує нас за шось", знамените "Астанавітєсь" німецькою та інше.

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Усе починається в Китаї

Згідно з офіційною інформацією, вказаною на сторінці HeyGen у соцмережі X, стартап походить із Каліфорнії. Сторінка ведеться виключно англійською мовою. Однак за даними LIGA.net, сервіс насправді має китайське коріння.

Засновниками компанії є Джошуа Сюй (Joshua Xu) та Вейн Лян (Wayne Liang). Перший багато років працював у Snapchat, а другий – в американському офісі TikTok.

Мабуть, зайве вкотре нагадувати про небезпеку TikTok, його зв'язки з китайською владою й імовірну підконтрольність уряду, а також чому відеосервіс намагаються заборонити або вже заборонили в деяких країнах світу. 24 Канал публікував про це багато матеріалів, один з яких можна знайти за цим посиланням.

На початку своєї історії у 2020 році обоє запустили продукт під назвою Surreal , який фактично був тим же самим deepfake-генератором, який лежить в основі нинішньої версії. Він виявився вкрай популярним серед китайських користувачів і дуже швидко залучив від 2 до 3 мільйонів доларів інвестицій від китайських фондів Sequoia Capital China та ZhenFund. Про це писав свого часу TechCrunch, прямо називаючи компанію китайською, оскільки, як стає зрозуміло, створили її в Китаї, у місті Шеньчжень.

, який фактично був тим же самим deepfake-генератором, який лежить в основі нинішньої версії. Він виявився вкрай популярним серед китайських користувачів і дуже швидко залучив від 2 до 3 мільйонів доларів інвестицій від китайських фондів Sequoia Capital China та ZhenFund. Про це писав свого часу TechCrunch, прямо називаючи компанію китайською, оскільки, як стає зрозуміло, створили її в Китаї, у місті Шеньчжень. Дещо пізніше компанія змінює назву на Movio і переїжджає до Лос-Анджелеса. Їй вдається залучити ще 9 мільйонів доларів від тієї ж Sequoia та ще однієї китайської фірми Baidu Ventures. Третій новим інвестором стала американська International Data Group (IDG). У цей час компанія пропонує кастомізовані аватари для комерційних клієнтів, не випускаючи свій продукт у маси. Китайські компанії знаходять у сервісі велику вигоду, адже вони можуть знімати дешеву рекламу в себе, а потім легко змінювати її під західний ринок, додаючи англійську мову та накладаючи на акторів нові обличчя не азійської зовнішності (оскільки вважають, що китайські моделі не залучають споживача поза китайським ринком).

і переїжджає до Лос-Анджелеса. Їй вдається залучити ще 9 мільйонів доларів від тієї ж Sequoia та ще однієї китайської фірми Baidu Ventures. Третій новим інвестором стала американська International Data Group (IDG). У цей час компанія пропонує кастомізовані аватари для комерційних клієнтів, не випускаючи свій продукт у маси. Китайські компанії знаходять у сервісі велику вигоду, адже вони можуть знімати дешеву рекламу в себе, а потім легко змінювати її під західний ринок, додаючи англійську мову та накладаючи на акторів нові обличчя не азійської зовнішності (оскільки вважають, що китайські моделі не залучають споживача поза китайським ринком). Наступає 2023 рік. Movio знову міняє назву й тепер називається HeyGen. Її сторінка на LinkedIn повідомляє, що над сервісом працює не більше 50 людей, частина з яких здобули освіту в китайських державних університетах.

Тож першим важливим висновком аналізу LIGA.net є те, що називати HeyGen американською компанією, – неправильно, адже вона "має китайське коріння, китайських інвесторів і частину китайських працівників".

Без Росії не обійшлося

Ще одним важливим моментом, який привертає увагу, є поточне керівництво компанії. Як пише джерело, посилаючись на дані з того ж LinkedIn, одну з керівних посад у компанії обіймає росіянка Вероніка Кача. Вона очолює відділ розвитку бізнесу в компанії, а до цього навчалась у Балтійському федеральному університеті, який розташований у Калінінграді. Рідною мовою зазначено російську, а попереднє місце роботи – медично-аналітична компанія Zabota 2.0 у Москві. Судячи з її соцмереж, Кача змінила постійне місце проживання на Лос-Анджелес, але продовжує періодично навідуватись до Росії.

Висновки

Звісно, все це не означає, що HeyGen обов'язково працює на уряди Китаю та Росії, наприклад, збираючи якусь інформацію про користувачів, адже жодних прямих доказів цьому немає. Компанія не встрягала в скандали, зливи інформації чи гучні викриття, які могли б на це натякати. Однак ці два факти дають багато приводів для роздумів та підозр.